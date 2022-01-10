蘆洲景福宮捐新北市2輛復康巴士　侯友宜：新北一年服務逾60萬趟次

位在蘆洲區中山一路的景福宮， 10日上午由副主委李進誠及蘆洲區里長聯誼會長楊總仁等人代表捐 贈2輛復康巴士給新北市政府，由侯友宜市長受贈， 他表示政府資源有限，感謝民間力量無窮， 幫忙政府推動許多社會福利政策， 新北市原來復康巴士僅有100多輛，11年來成長到649輛， 高居全國第一，每年服務身障朋友和失能長輩高達60萬趟次以上。

景福宮於1966年(民國55年)安坐落成，主祀福德正神， 現任主委為蘆洲前調解會主席李義發， 幹部有多位為蘆洲區里長和地方仕紳，平日香火鼎盛， 為蘆洲區知名宮廟之一。 景福宮副主委李進誠表示，福德正神就是俗稱的土地公， 平時守護鄉土，濟弱扶貧， 每逢年節均會發放物資及慰問金給弱勢家戶，今年也不例外， 預計於1月19日致贈景福宮周邊4里共80戶，每戶5, 000元及福袋。此次捐贈2輛復康巴士命名為「景福宮1號、 2號」，未來仍會持續公益活動。

侯友宜表示，新北市身心障礙者有17萬多人， 老年人口也逾64萬，其中有部分長輩因年邁失能， 均會使用到復康巴士就業、就醫或外出， 感謝景福宮一口氣捐贈2輛，造福行動不便者。 市議員李翁月娥、蘆洲區長莊茂坤、社會局長張錦麗、 民政局長柯慶忠、 顧問李麗圳和交通局副局長林麗珠等人亦出席參加捐贈活動。