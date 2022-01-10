福虎生風財運旺 北富銀萬份發財金、發財水全台免費送

虎年即將到來，為了給民眾新春好采頭， 台北富邦銀行特別準備了最受歡迎的開運發財金和發財水， 在新年前後免費致贈給全台客戶，祝福客戶在新的一年能如虎添翼、 擁有福虎生風的好運氣！同時，自1/24起北富銀全台分行提供新 鈔提領與兌換服務，連續五天不間斷，要讓民眾換好換滿， 虎年好運滾滾來！

北富銀表示，2021年許多知名廟宇因疫情暫停錢母發放， 為了滿足客戶對新年開運的期待， 特別準備了經竹山紫南宮香火過爐的發財金致贈客戶， 沒想到大受歡迎，迅速被索取一空， 因此今年仍然在全台分行準備了總計3萬份經紫南宮過爐的開運發財 金，自1/14起， 來行洽辦業務的財富管理客戶即可獲贈一份發財金，送完為止， 祝福客戶新的一年財源亨通，事業投資一本萬利。

過年時少不了要發紅包，用簇新的鈔票發紅包有「萬象更新」 的美好寓意，因此即使年前是分行業務高峰期， 許多民眾仍願意特地來行兌換新鈔， 就是希望能與親友分享這份喜氣。因應民眾對新鈔的需求， 北富銀全台135間分行將自1/24至1/28期間開放新鈔兌領 服務，一連五天不間斷，協助民眾備妥過年期間需要的現金。 同時北富銀也提醒民眾，越臨近除夕人潮越多， 如果有換新鈔的需求不妨提早安排，有助於節省等候時間。此外， 分行新鈔庫存量會依當天臨櫃兌換情況隨時變化， 建議前往兌領前可先致電分行詢問以免向隅。

年前要開運，年後開工上班當然更要討個吉利， 北富銀今年特別準備了40,888瓶發財水， 外包裝以可愛的小老虎穿著俏皮的不倒翁外衣， 代表財運如不倒翁般圓轉不絕一路發，小老虎頭上還點綴了代表「 年年有餘」的小魚，活潑喜慶的設計特別應景，送人自用兩相宜， 是最受民眾喜愛的開運小物。今年北富銀發財水預計下周入金庫， 等過完年匯聚滿滿財氣後，2/7起就會對外發送， 民眾到分行洽辦業務時即可索取，把豐盛的財運福氣帶回家。

身為國內數位金融領頭羊，北富銀不斷以豐富多元的數位服務， 全方位滿足客戶需求。今年春節，北富銀全台ATM、存/提款機、 網行銀及客服專線等也將24小時在線， 為客戶提供不打烊的暖心服務，陪伴民眾度過歡樂溫馨的新年。 想了解更多新春服務相關資訊，可留意北富銀官網公告訊息：htt ps://www.fubon.com/banking/ Personal/index.htm

照片：富邦金控提供