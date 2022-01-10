美國各大藥廠加緊研發對抗Omicron疫苗　預計數月之內可完成

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) Omicron的高傳染力來勢洶洶，各國已在研議追加疫苗的可行性，由於兩劑似乎已經顯得有些不足，美國疾病管制與預防中心(CDC)已逐漸不將施打完兩劑疫苗稱作「完整接種」，然而，質疑追加劑必要性的聲音已經越來越多，政府真的有可能每隔一段時間就要全國人口再去打一次疫苗嗎？

儘管有多國政府都在試圖推行追加劑疫苗，單從美國現在狀況看來，大約73％的人已經完成接種2劑疫苗，但是願意繼續施打第三劑的人只有三分之一，可以看出意願並不高。另外，現階段也沒有足夠的科學數據可以支撐「持續打追加劑可以繼續增強抵抗力」的說法。

根據《紐約時報》的訪談，大部分的科學家都認為，每隔一段時間就動員一國內的所有人去重打一次疫苗，是不務實的作法，耶魯大學免疫生物學家岩崎明子指出，雖然需定期接種的疫苗並非首見，仍然應有比每六個月都要重打一劑疫苗更好的因應方式。

現階段的研究顯示，就算打了第三劑，幾週後體內的抗體數量就會開始衰減，而即使在體內抗體處於高峰的時期，防禦效果也不高，華盛頓大學免疫生物學家Ali Ellebedy解釋，Omicron的結構已經變了不少，因此施打為了之前其他變種病毒開發的疫苗，效用已經不大，如果想要獲得對Omicron最佳抗體，建議等到專門的疫苗出來再打。

這也是為什麼嬌生、輝瑞等疫苗廠都已宣布，內部已在開發針對Omicron的疫苗，預計在幾個月內就可以研製完成，不過到那時還有沒有效，仍是個未知數。

因此也有部分研究團隊轉移目標，改專注在病毒中變化不大的基因序列上，研製「泛新冠肺炎病毒疫苗」，藉由這類疫苗搭配追加劑，有望達成最大的防禦效果。