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【天冷注意保暖】吳德榮: 10日清晨台灣平地最低溫嘉義民雄11.1度　12日清晨中部以北最低溫約9度

氣象專家吳德榮說，10日晚間水氣增多，北台灣轉有雨，11日強冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，12日清晨台北降至12度左右，中部以北平地最低氣溫約在9度左右。。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/10 17:44
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）根據氣象局網站，今天(10日) 清晨平地最低溫為嘉義民雄攝氏11.1度。氣象專家吳德榮說，晚間水氣增多，北台灣轉有雨，明天11日強冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，12日清晨台北降至12度左右。

【天冷注意保暖】吳德榮: 10日清晨台灣平地最低溫嘉義民雄11.1度　12日清晨中部以北最低溫約9度圖/中央社

中央氣象局今發布濃霧特報，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象，南投能見度也較低，請注意。

中央社報導，根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為嘉義縣民雄鄉11.1度、雲林縣斗南鎮11.2度；台北市則是南港區14.9度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天東北季風減弱，氣溫微升，西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶局部短暫雨；今(10日) 晚水氣增多，北台灣轉有雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天(11)日 強冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫也逐漸下降；北、東部有局部短暫雨，中南部雲量略增；週三(12日) 清晨氣溫降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右。


吳德榮說，12日白天起至15日清晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨；白天陽光下或不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，新竹以南至台南，清晨平地最低氣溫仍有8至10度，日夜溫差很大，夜間應注意保暖及防寒。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週六(15日)白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨；16日另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；其強度仍待繼續觀察。

至於高山降雪的條件，吳德榮表示，明天(11日) 高度約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機會；12日白天起氣溫回升，降雪條件轉差。未來一週3000公尺以上高山，低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，但何時降下瑞雪仍須持續觀察。

【天冷記得保暖】吳德榮: 10日清晨台灣平地最低溫嘉義民雄11.1度　12日清晨中部以北最低溫約9度
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