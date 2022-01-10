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南非等10國移除「重點高風險國家」 1/12起可入住防疫旅宿

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/10 16:48
南非等10國移除「重點高風險國家」 1/12起可入住防疫旅宿

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及及奈及利亞等10國自「重點高風險國家」名單移除，並適用目前已加嚴之第三級流行地區來臺旅客的入境檢疫措施。

指揮中心指出，我國去(2021)年11月底及12月初為因應Omicron變異株，實施「重點高風險國家」來台旅客管制措施，迄今已逾一個月，截至1月7日已執行162位旅客專案集中檢疫，累計篩檢出2例Omicron變異株病例。指揮中心將持續監視國際疫情，如經監測發現新興(emerging)變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來臺旅客專案管制措施。

指揮中心說明，國際COVID-19疫情持續，我國已加嚴邊境檢疫措施，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來臺前應取得「表定航班時間(Flight schedule time)前2日內COVID-19核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，旅客抵臺後皆須配合採深喉唾液，進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往檢疫居所，接續完成14天檢疫，旅客應於入境後的檢疫及自主健康管理期間，配合進行6次PCR檢驗或公費快篩。

此外，1月11日起長程航班抵台的旅客應於機場落地採檢及進行快速核酸檢驗，陽性者由空側搭乘救護車後送專責醫院。

指揮中心表示，如旅客於本措施宣布實施前已完成航班機票預訂，且有改訂防疫旅宿的困難，仍可自費至集中檢疫所檢疫14天，或撥打1922防疫專線，並提供航班訂票證明，由本中心協助安排至集中檢疫所自費檢疫。

更新時間 : 2022-01-10 17:34 GMT+08:00

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