圖為日本東京1月10日成人日活動, 參加的女性穿著和服自拍 (美聯社) 圖為日本東京1月10日成人日活動, 參加的女性穿著和服自拍 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）今天1月10日是日本的「成人之日」(亦稱「成人日」)、，各地為年滿20歲者舉辦成人式。日本今年4月起將下修成年年齡為18歲，不過多數地方政府明年(2023年) 舉辦成人式時，還是會以年滿20歲者為對象。

美聯社報導, 日本「成人日」儀式每年選在一月的第二個星期一舉行, 今年剛好落在1月10日。

日本東京淺草寺附近, 今天可以看到許多參加「成人日」的女性 (美聯社)

圖為1月10日的日本東京澀谷區 (美聯社)

日本放送協會（NHK）報導，總務省推算，以年滿20歲成年之齡迎接今年元旦的「新成人」有120萬人，今天各地為這些新成人舉行成年儀式。

另一方面，日本新修正的民法將在今年4月上路，「成人」的年齡將下修至18歲；也就是今年4月後只要年滿18歲者，不需要雙親的同意即可借貸、申辦信用卡等，簽訂各式契約，不過吸菸與飲酒仍維持須年滿20歲。

至於各地成人式為幾歲的民眾舉行，由各地方政府自行決定，NHK針對明年成人式的舉辦方式於本月進行調查，對象為縣政府所在城市、政令指定都市與東京23區等74個地方政府。

結果顯示，NHK調查的地方政府幾乎都決定明年成人式對象還是年滿20歲的民眾，僅青森市還在討論中。

中央社報導, 主要的理由是因為18歲的民眾多半在準備大學考試或就業，若與成人式典禮的時期重疊，可能會使出席人數減少，或造成監護人的經濟負擔等。

日本中央政府去年的調查也顯示，全國的地方政府中，僅有部分地區會為年滿18歲者舉辦成人式；顯示儘管下修成年年齡，大多數地方政府舉辦成人式的對象還是繼續維持為年滿20歲者。

【今天轉大人】日本修民法•今年4月起18歲即成年 日媒調查: 2023年「成人式」•仍限20歲者參加