1/11起自歐美、紐澳等長程航班落地PCR採檢　陽性送醫、陰性放行

自1月11日零時起，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行落地公費採檢及快速PCR。 自1月11日零時起，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行落地公費採檢及快速PCR。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日宣布，自1月11日零時起(航班表定抵台時間)，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，抵台時進行落地公費採檢及快速PCR，須待檢驗陰性結果出爐才放行，陽性直接後送醫院。

指揮官陳時中表示，因應Omicron變異株於全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續正常入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫。

如果檢驗結果陽性者，指派專人完成入境手續後，所有的行李和個案皆由空側搭乘救護車後送專責醫院，完全不會進入到入境關口，藉此希望降低通關時、以及相關保全、所有機場工作人員、防疫計程車司機、防疫旅館染疫的風險。

陳時中表示，據現階段數據顯示Omicron潛伏期短，藉由落地公費採檢的措施，預料可有效提升邊境防疫效果，可將病毒守在邊境外，將病毒進入到社區的風小降到最低。

指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解，並主動配合我國現行入境檢疫規定，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。