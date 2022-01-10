【1/10台灣本土+6　境外+26】桃園國際機場疫情擴大　手推車人員其子的同學也確診

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（10）日宣布，新增32例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包括6例本土病例及26例境外移入，初步研判本土個案都與桃園國際機場疫情有關。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為14例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（11例）、印尼及緬甸（各2例）、尼泊爾、比利時、冰島、厄瓜多、英國、義大利、菲律賓、丹麥、南非、法國及芬蘭（各1例）移入。入境日介於去（2021）年12月26日至今（2022）年1月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,393例確診，分別為2,704例境外移入，14,635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。