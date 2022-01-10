〈財經主筆室〉兩年當沖交易衝出54兆天量　當沖客卻慘賠630億元收場

立法院日前三讀通過， 當沖證交稅減半優惠再延長3年至2024年底， 可望激勵股市當沖比重持續維持熱絡， 只是當沖客到底有沒有賺到錢？又能賺到多少錢呢？ 答案卻可能會讓人嚇一跳！ 這兩年當沖客為股市創造出54兆元交易量， 但扣除手續費及減半證交稅後，結果卻大虧630億元， 只能說當沖客這兩年能不虧，就算賺到了。

隨著當沖交易愈來愈旺，外界曾發出警示指當沖其實很難獲利賺錢， 但政府為讓當沖降稅合理化，當時證期局副局長蔡麗玲就曾表示， 當沖可提供投資人作為套利或避險的交易工具，投資人有進有出， 有些是以當沖作為避險，所以無法得知投資人整戶的損益， 無法推估投資人在整體交易到底有沒有賺到錢。

投資人到底有沒有賺到錢呢？證交所曾發布一項統計， 也就是當沖降稅剛實施的2017年4月28日至10月底， 投資人平均每日當沖獲利(每日當沖賣出金額扣除當沖買進金額) 戶數占64%，與降稅前比例相當， 但平均每戶每日當沖獲利由降稅前4,033元增加為5, 459元。若獲利金額扣除證券交易稅(賣方繳交千分之1.5) 及證券商手續費(市場平均約為千分之0.8，買賣均收取)， 降稅後平均每戶每日實質獲利約3,549元，較降稅前2,105元增加，實際獲利戶數則由降稅前之50% 上升為55%。

根據證交所的說法，當沖交易是有賺到錢， 而依證交所這個計算基礎， 統計2020及2021年這兩年的當沖損益， 2020年總賣出金額15.281兆元、總買進金額15. 254兆元、總收益為269.37億元，但扣除證交稅229. 21億元及券商手續費217.56億元後，虧損177.4億元。 2021年總賣出金額39.118兆元、總買進金額39. 049兆元、總收益為690.44億元，扣除證交稅586. 77億元及券商手續費556.94億元，結果虧損453. 27億元。

根據以上統計，當沖交易客這兩年貢獻良多， 總共衝出高達54兆元的交易量，總收益雖達959.81億元， 但扣除證交稅及券商手續費1,590億元後， 實際上卻是虧損630.67億元， 也就是說當沖客不僅白忙活兩年，還出現鉅額的虧損， 官員口中說無法推估投資到底有沒有賺錢？ 大概就是虧損太多很難說出口吧！

當沖交易獲利不易的事實，相信政府並不是不知道， 但當沖交易熱絡所貢獻的稅收實在太可觀了， 這兩年單單從當沖交易所徵收到的證交稅收，就高達近816億元， 政府發行三倍券預算500億元、發行五倍券預算1,100億元， 合計支出1,600億元，從這兩年當沖交易所收到的證交稅， 就足以來支應發行三倍券及五倍券的半數預算。

根據統計，截至去年底為止，現股當日沖銷累積開戶數為3, 591,545戶， 而2019年底的開戶數大約只有200萬戶左右， 也就是過去這兩年，新增的當沖交易戶數高達近160萬戶之多。 愈來愈多人參與當沖，使得當沖日均交易戶數， 也從2019年的4.37萬戶，隨著台股屢創新高， 2020年當沖日均交易戶數來到10.8萬戶， 而2021年的7月的當沖日均交易戶數最高曾到達21萬餘戶。

台股這兩年來大漲，台股指數看回不回，的確吸引很多散戶進場， 尤其台灣長期處於低薪環境讓人很想一夜致富， 當沖交易對本金不足的年輕人很具吸引力， 這兩年新增的160萬當沖交易戶， 有高達6成左右都是40歲以下的年輕人， 只是兩年下來當沖交易結算下來虧損掉630億元， 年輕人損失的確相當慘重，是否會引發社會問題，值得進一步注意。

當日沖銷可能作為套利、避險工具， 當沖交易過高曾遭外界質疑台股變成「賭場」， 金管會主委黃天牧曾表態「不完全認同」，他認為，「 套利本來就是人性之一，也是資本市場允許」， 是否過熱或健不健康，「要用新的想法來看，從更長期去觀察」， 只是兩年下來，當沖客不僅套利、避險都不成， 還慘虧了630億元， 金管會是否應該對當沖交易加強危機意識教育呢？