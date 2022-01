【紐約大火】200消防員出動至少19死 疑電暖器故障所致

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導)美國紐約布朗克斯區(Bronx)一棟19層公寓於當地時間9日發生大火,目前已造成9名孩童在內共19人罹難,逾60人輕重傷。火災疑似因可攜式電暖器故障所致,這是美國本週第2起住宅區重大火警。

CNN報導,紐約消防局指出,該棟公寓於9日上午約11時驚見惡火,火舌自公寓2樓及3樓竄出後,一路蔓延到大廳。

19 people killed, including 9 children in tragic Bronx apartment building fire. It’s one of the worst fire disasters in New York City history. pic.twitter.com/TWzjaJSRhW