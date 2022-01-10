【紐約大火】200消防員出動至少19死 疑電暖器故障所致

美國紐約布朗克斯區（Bronx）一棟19層公寓當地9日發生致命大火，奪走19人性命，逾60人輕重傷。（圖／美聯社） 美國紐約布朗克斯區（Bronx）一棟19層公寓當地9日發生致命大火，奪走19人性命，逾60人輕重傷。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美國紐約布朗克斯區（Bronx）一棟19層公寓於當地時間9日發生大火，目前已造成9名孩童在內共19人罹難，逾60人輕重傷。火災疑似因可攜式電暖器故障所致，這是美國本週第2起住宅區重大火警。

CNN報導，紐約消防局指出，該棟公寓於9日上午約11時驚見惡火，火舌自公寓2樓及3樓竄出後，一路蔓延到大廳。

19 people killed, including 9 children in tragic Bronx apartment building fire. It’s one of the worst fire disasters in New York City history. pic.twitter.com/TWzjaJSRhW — Mike Sington (@MikeSington) January 9, 2022

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）表示，煙霧瀰漫至每一層樓，可能因火勢開始延燒時，公寓的門沒關，住戶因此吸入大量濃煙，且因煙霧量過大無法逃生。消防員於每一層樓的樓梯間皆發現心跳和呼吸驟停的住戶，儘速將之帶離現場。

尼格羅也指出，經查人證與物證，該起火災由公寓內一間臥室裡的可攜式電暖器所引起。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，約有200名消防員到場灌救，並證實已有19人罹難，「這會是紐約是近代所見最嚴重的火災之一。」

該棟公寓主要居民為穆斯林及移民，其中許多來自非洲小國甘比亞，亞當斯表示，將確保罹難者依照伊斯蘭教的禮俗辦理後事，並尋求與穆斯林領袖與居民建立關係。

據官員表示，目前公寓居民被安置在附近到一所中學，提供空間、食物、水以及各種短期需求服務，政府也與紅十字會合作來確保居民有空間可休憩，並在週一設立服務中心。

《紐約時報》報導指出，發生火災的公寓共有120戶，建於1972年，至今已有50年歷史。無任何重大違規或投訴，曾有輕微違規情事也已修正，無列出結構性違規情況。據公寓所有人發言代表Kelly Magee表示，火災警報系統、煙霧警報運作無礙。

報導指出，紐約市史上最致命火災是1911年曼哈頓下城（Lower Manhattan）的紐約三角內衣工廠（Triangle Shirtwaist Company factory）大火，146 位罹難者中逾120名為年輕女性，進而引發改善工安的訴願。