【桃園機場群聚足跡總整理】1/10起實施5大加強版防疫措施

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園機場疫情擴大，上週六、日共新增13例確診，今天有2所國小、1間安親班因學生確診而停課14天，，另有2所國中因學生家人確診預防性停課一天，桃園市即起實施5大加強版防疫措施，希望能減少群聚風險及社區可能的傳播鏈。

桃園國際機場群聚感染事件主要涉及機場清潔人員、保全人員以及防疫計程車隊，其中以機場清潔人員為最大宗。截至9日深夜累計24人，已擴及到第三輪傳播，包含機場手推車人員的照服員妻子確診外，照服員妻子又再傳照護家庭3人。

桃園市長鄭文燦表示，針對第二輪、第三輪的傳播，市府執行擴大匡列、隔離及多次採檢，面對確診案例，市府疫調團隊也在24小時內速迅完成。考量病毒潛伏期的特性，一採大多為陰性，二採才會發病確診，因此未來仍然會有風險，提醒民眾在這段時間，除應盡速施打第三劑疫苗外，也要確實佩戴口罩。



鄭市長指出，為讓社區防疫更安全，桃園1月10起實施5大加強版防疫措施。

市民活動中心、社區關懷據點不共餐、不唱卡拉OK，也停止外借，原據點使用者須落實實聯制及單次消毒原則 學校室內場地，暫時停止外借 樂齡學習中心、社區大學則要落實實聯制及全程佩戴口罩，隨時掌握每位學員的健康狀況，並鼓勵學員施打第三劑疫苗 市場、量販店、購物中心及百貨公司停止試用試吃，並落實實聯制及人流管制 市府、區公所、學校及各二級單位，即日起至春節的大型活動，包括尾牙或觀摩活動，一律展延至春節後，以減少群聚風險及社區可能的傳播鏈。此外，針對民間大型活動也建議一律展延或縮小規模。

另外，衛生局這幾日也公布確診者的社區足跡，提醒民眾如曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，如出現疑似感染症狀，請撥打1922或0800-033355由衛生局同仁提供協助；同時也呼籲市民朋友如與確診者足跡有重疊，也可至社區採檢站或醫院進行公費採檢。