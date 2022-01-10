防先進技術出口中國增進軍力 美日擬設出口管制新框架

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）日媒今（10）日報導，為防中國以民間先進技術提升軍事能力的「軍民合一」戰略奏效，美國、日本政府正研議另設新框架，規範先進技術出口，並考慮與同樣擁有先進技術、理念相同的歐洲盟友合作。

《讀賣新聞》報導，美國拜登政府先前曾表示，考慮對可能用於侵害人權的的技術出口，進行多國間合作管理，本次所提的框架則是規範民間技術出口，監管範圍及對象仍在研議中，可能包含半導體製造裝置、量子密碼、人工智慧（AI）等相關技術。

報導指出，美、日當局對中國將進口產品運用於該國技術研展，強化軍事、經濟的現象有所警惕，美國國會向來抨擊本國半導體設計被中國用於武器研發。亦有看法指出，日本、荷蘭所出口的半導體製造裝置被中國用以強化生產力。

去（2021）年底，日本當局已傳將加快推出《經濟安全保障推進法案》，以重金補償企業來確保涉及軍事用途的敏感專利不會外流，並排除引進恐對日本基礎設施造成威脅的器材設備與系統。該法案預計今年2月交付審查，於2023年4月上路。

此外，包含美、日、俄等逾40國參與的瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），是基於防止國際恐怖主義等安保訴求，管制武器及可轉為軍用的物品與技術出口，然各國利害關係不同，管理耗時費工，因此美日兩國考慮聯合擁有先進技術的部分理念相同國家，建立新框架來快速管理出口。

報導指出，儘管華盛頓已對華為技術（HUAWEI）等多家中國企業嚴格規範，然效果有限需與他國合作，東京當局也認為，若能與同等技術層次的國家建立新的管理框架更見成效。

讀賣表示，西方陣營曾於1949至1994年成立「多邊出口管制協調委員會」（COCOM），圍堵斯聯為首的共產國家以進口技術增進軍力，如今美日政府可謂要設立因應中國崛起的「現代版COCOM」。