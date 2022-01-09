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台灣中選會：林靜儀當選中二立委　林昶佐罷免案遭否決•1/14將舉行委員會議審查

▲中選會說，這次台中第2選區立委缺額補選當選人的任期，將到第10屆立委任期屆滿之日為止。▲立委罷免案投票結果，應由中選會審查，並在投票完畢7日內公告罷免投票結果。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/09 21:12
台中市第2選區立委補選9日投票，上午天氣晴朗，圖為民眾到台中烏日僑仁國小的投開票所投票。中央社

台中市第2選區立委補選9日投票，上午天氣晴朗，圖為民眾到台中烏日僑仁國小的投開票所投票。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中選會今天(9日) 說，台中市第二選區立委補選，由民進黨推薦的林靜儀當選；無黨籍立委林昶佐罷免案，因同意票數不足選舉人總數1/4以上，結果為否決，且在林昶佐任期內，不得再對他提出罷免。

中選會晚間透過新聞稿表示，第10屆立法委員台中市第二選舉區缺額補選於今天舉行投票，依據台中市選舉委員會開票統計結果，得票數最高的候選人為林靜儀，中央選舉委員會14日將舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

中選會表示，這次立委缺額補選選舉人數29萬5985人，投票人數17萬2446人，投票率為58.26%，開票結果，5名候選人得票數分別為:

台灣股票黨推薦的張烱春獲337票、

林金連633票、

李昇翰617票、

民主進步黨推薦的林靜儀獲8萬8752票、

中國國民黨推薦的顏寬恒獲8萬912票。

中選會說，這次立委缺額補選當選人的任期，將到第10屆立委任期屆滿之日為止。

另外，據台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024人，因此罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票，罷免案才通過。

今天投票結果有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免案投票結果為否決。中選會14日將舉行委員會議審查罷免案投票結果，並依法公告。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定立委罷免案投票結果，應由中選會審查，並在投票完畢7日內公告罷免投票結果。選罷法規定，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上者，均為否決。

中選會指出，林昶佐罷免案投票人總數為23萬5024人，投票人數為9萬8549 人，投票率為41.93%，有效票為9萬8153票，其中同意罷免票數為5萬4813票，占55.84%；不同意罷免票數4萬3340票，占44.16%，無效票為396票。

有效票數中，同意罷免票數多於不同意罷免票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上，投票結果為否決。

中選會說，依選罷法第92條規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得對其再為罷免案之提議。

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