台灣社區疫情升溫出現兩條明確傳播鏈　桃園機場群聚三案例足跡公布曾至中壢羊肉爐、大潤發

桃機群聚擴及社區，已造成3個家庭10人染疫(圖/中央流行疫情指揮中心) 桃機群聚擴及社區，已造成3個家庭10人染疫(圖/中央流行疫情指揮中心)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣今(9)日新增本土確診個案創近半年來新高，源頭為桃園機場群聚案，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，有兩條明確的傳播鏈。

綜合媒體報導，中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內本土新增11例確診，其中10例在桃園市，2名為搭乘同調桃機通勤交通車的清潔員，案17308的2名家人、2名手推車人員17453、17473，案17473傳染給擔任照服員的妻子17471，案17471再傳照護家庭的5歲孩子案17416、媽媽17470及大伯17471，第11例則為北市防疫車隊運將案17467。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，桃機群聚整起事件從女清潔員案17307開始，至少有三波傳播，而其中兩條傳播鏈是清楚的。

張上淳說，目前防疫計程車司機案17240的傳播鏈為單獨事件，另一位防疫計程車司機案17415，Ct值34.8較高，有點擔心無法完整定序，現在還未能確定是怎麼一回事。因此有比較明確的傳播鏈為兩條。

陳時中表示，今天新增2名桃園機場手推車人員確診，其中1名手推車人員傳染妻子，其妻為居家照顧服務員，這名居服員負責照顧的家庭中出現3人染疫，其中一位個案為未滿五歲的男童（案17416），這起群聚起因為這名小孩發燒赴急診採檢確診，醫院警覺性高 通報衛生單位立即展開疫調匡列接觸者，才發現同住的媽媽、大伯及居服員紛紛確診。

桃市府新聞處今公布案17369、17370及17453去年12月31日至今年1月4日的足跡，12月31日 OK超商榮學店、17:50-18:40大溪頂埔公園、19:25-21:20大潤發中壢店；1月1日21:35-00:55中壢區儷灣汽車旅館；1月2日18:30中壢區環中東路霸味羊肉爐；1月3日9:20-10:20 7-11江園門市；1月4日上午大園區大園公有零售市場、15:30 7-11新中華門市、18:10-21:00 大溪區三元市民活動中心。

指揮中心呼籲，曾出入以上相關場所者，請於足跡重疊次日起14天進行自我健康監測，期間出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請撥打1922或0800033355通報專線。