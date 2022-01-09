1/9台中立委補選 民進黨林靜儀擊敗國民黨顏寬恒 以88,752票勝出

台中市第2選區立委補選9日舉行投開票，圖左為民進黨籍候選人林靜儀，右為國民黨籍候選人顏寬恒。 台中市第2選區立委補選9日舉行投開票，圖左為民進黨籍候選人林靜儀，右為國民黨籍候選人顏寬恒。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台中市第二選區立委補選今（9）日登場，要補上台灣基進黨陳柏惟去年10月23日遭罷免留下來的空缺，這場選舉成了民進黨候選人林靜儀與國民黨顏寬恒的對決，林靜儀拿下逾8萬8千張選票，贏得選舉。

根據台中市選委會，本次立委補選範圍包括烏日區、霧峰區、沙鹿區、龍井區、大肚區，選舉人數共29萬5,985人。林靜儀以8萬8,752票勝出，國民黨候選人顏寬恒則獲8萬912票，投票率為58.26%。顏寬恒於下午5時45分現身承認敗選，感謝鄉親支持，對自身的不足表示抱歉，並恭喜對手林靜儀。

今年47歲的林靜儀，是婦產科醫師出身，曾於2016至2020年擔任立委。總統蔡英文、副總統賴清德、閣揆蘇貞昌三巨頭皆為其站台，呼籲鄉親杜絕黑道政治、終結惡鬥。民進黨也打溫情牌，強調林靜儀的「俠女」特質，除了赴海外義診，也曾陪友人送走沒有心跳的胎兒。

今年44歲的顏寬恒，2013至2020年擔任立委，後以五千多票敗給陳柏惟。挾著顏家龐大地方勢力出馬角逐的他，被視為是要一洗當年吞敗之恥。

本次選舉爭議不斷，新興網路媒體菱傳媒披露顏家事業版圖不久，就遭駭客攻擊，刪光所有網站新聞，懷疑動機不單純。根據菱傳媒，「顏氏王朝」事業版圖橫跨砂石、瀝青、土地開發、餐飲、旅宿、生技、運輸，該媒體以多篇獨家報導集中砲轟顏家，其中台中港105號碼頭招商案更有「白道掩護黑道」的意味。

隨著選情趨熱，顏家遭爆侵占國有土地、名下產業涉多起違建，甚至連祖墳也被懷疑是違建，顏寬恒之父顏清標傳氣到住院，國民黨主席朱立倫痛批選風惡質，是惡意造謠抹黑特定家族。

德國之聲報導，台灣2020至2022年有高達14件罷免案成案，學者表達憂心，認為罷免已遭濫用。台灣東海大學政治系教授沉有忠指出，罷免成了台灣人民的喜好之爭、政黨的仇恨動員。適任與否已非重點，失去了罷免制度應作為「輔助或修補」機制的初衷，反而傷害民主。

台灣文化大學政治研究所教授楊泰順呼應了此一論點，他認為罷免應由人民自願發起，但台灣已淪為政黨操弄，成為新型政黨惡鬥，流於民粹。未來民意代表恐會因擔憂提出的訴求會引發反彈，遭到罷免，而不敢有所作為。