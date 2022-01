划船划到一半遭巨石砸死 巴西驚悚船難釀7死數十傷【影】

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)巴西8日傳出一起駭人聽聞的船難,在一處瀑布峽谷區,大塊巨石突從岩壁崩落,砸中正划至湖中的觀光船隻,至少7人不治。

綜合美聯社與路透報導,這起事故發生在巴西東南部米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)卡皮托利烏(Capitolio)的佛納斯湖(Furnas Lake),當時有7艘觀光船正悠遊其上,不料天外飛來橫禍,高聳的岩壁,竟整塊突然塌落,砸向船隻,造成至少7人死亡,32人輕重傷。

根據遊客拍攝的現場畫面,巨石砸落當下,遊客驚聲尖叫,在湖中掀起巨波,死的死傷的傷,多人下落不明。據報導,該地區連兩周遭大雨襲擊,岩壁石塊很可能因此鬆動。

佛納斯湖是於1958年設置水力發電廠時打造,此後成了知名觀光景點。卡皮托利烏鎮約有8,400名居民,一個周末就可能湧入5,000名遊客。

A Big block of rock from one of the canyons of Capitólio, in Minas Gerais, Brazil, broke free and hit at least two speedboats that were moored in Lake Furnas.



Firefighters from Minas Gerais were called to the region. Pray pic.twitter.com/NEbRPt6cOT