划船划到一半遭巨石砸死 巴西驚悚船難釀7死數十傷【影】

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）巴西8日傳出一起駭人聽聞的船難，在一處瀑布峽谷區，大塊巨石突從岩壁崩落，砸中正划至湖中的觀光船隻，至少7人不治。

綜合美聯社與路透報導，這起事故發生在巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）卡皮托利烏（Capitolio）的佛納斯湖（Furnas Lake），當時有7艘觀光船正悠遊其上，不料天外飛來橫禍，高聳的岩壁，竟整塊突然塌落，砸向船隻，造成至少7人死亡，32人輕重傷。

根據遊客拍攝的現場畫面，巨石砸落當下，遊客驚聲尖叫，在湖中掀起巨波，死的死傷的傷，多人下落不明。據報導，該地區連兩周遭大雨襲擊，岩壁石塊很可能因此鬆動。

佛納斯湖是於1958年設置水力發電廠時打造，此後成了知名觀光景點。卡皮托利烏鎮約有8,400名居民，一個周末就可能湧入5,000名遊客。