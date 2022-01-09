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【望塵莫及】蘋果CEO庫克年收1億美元 高達員工的1,400倍！

庫克曾說，付完姪子的學費後，就要將財富捐出去

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/09 15:26
蘋果執行長庫克2021年在洛杉磯蘋果專賣店迎客（圖／AP）

蘋果執行長庫克2021年在洛杉磯蘋果專賣店迎客（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）長榮年終40個月令人艷羨不已，但科技巨擘蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）的年收入，恐怕全球都眼紅。根據熱騰騰的2021年薪酬數據，庫克進帳近1億美元（新台幣27億6,200萬元），是一般員工的1,447倍。

綜合路透CNN報導，蘋果員工2021年的薪酬中位數為68,254美元（新台幣189萬元），庫克則掙了9,870萬美元，比前一年的1,480萬美元漲了足足有6倍。其中，本薪為3百萬美元，持股獲利8,230萬美元，獎金120萬美元，其他保險、私人包機等福利則達到140萬美元。

庫克於2011年8月從創辦人賈伯斯（Steve Jobs）手中接下蘋果大位，十年過去了，公司股價已漲破1,000%。蘋果業績蒸蒸日上，挾著iPhone亮眼銷售量與相關訂閱服務，2021年再創獲利新紀錄，也讓蘋果成了全球首個進入市值3兆美元殿堂的企業。

不過，坐擁巨富的庫克，已決定加入知名億萬富豪的行列，將財富捐予慈善機構。巴菲特（Warren Buffett）與比爾蓋茲（Bill Gates）2010年創設了「捐贈承諾」（The Giving Pledge），號召富豪捐出至少半數家產，逾百人響應。庫克並未加入，決定走自己的「散財路」。他2015年時曾向財星雜誌透露，在幫姪子付完大學學費後，就打算將財富拿來做善事。

根據美國經濟政策研究所（Economic Policy Institute）的一份報告，2020年，美國CEO的收入是一般員工的351倍。
庫克
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