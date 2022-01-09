〈投資理財〉績優定存股相對安全 投資人可慎選並擇低價投資

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

去（2021）年上市櫃公司11月營收已全部出爐，對照前3季季 報，即使進入財報空窗期，全年營收及獲利表現，應已大勢底定， 投資人可挑選優質標的，長期投資。巨路（6192）、中碳（ 1723）、茂順（9942），都是優質企業，值得注意。

程控設備廠巨路去（2021）年前3季每股盈餘5.85元，長期 以來，獲利相當穩定，深受肯定。2020年每股盈餘6.96元， 配息3.4元，2019年每股盈餘6.72元，配息3.3元。 預料2021年獲利佳，今（2022）年股利應可延續過去， 投資人只要掌握合理買價，掌握殖利率5％以上，應可考慮。

受惠於半導體廠大擴產，巨路去年第3季營業毛利率33.18％， 營業利益率17.97%，資產報酬率2.4%，股東權益報酬率3 .77%，每股淨值51.11元，表現優於過去。在半導體、 石化業、電廠、資源回收等各客戶擴產，以及升級改造需求帶動之下 ，巨路在手訂單超過70億元。預期今年應將持續成長。

兩岸石化業近年資本支出穩定，佔巨路營收40%，另外因碳中和、 ESG等相關需求加溫，電廠、天然氣等客戶，都有系統升級需要， 焚化爐、水資源回收等投資，都將有助於巨路未來營收及獲利。預期 巨路今（2022）年，仍將走在成長道路上，業績有望再繳出 不錯成績單。

中碳去年前3季每股盈餘4.43元。已超越2020年全年每股盈 餘3.03元，當年度每股配息2.08元， 2019年每股盈餘5.46元，配息5元。預料去年因為業績成長 佳，每股盈餘以及股利，均將優於以往。

受惠於國際油價漲，中碳去年獲利值得肯定，展望今年營運，屏南廠 石墨鹵素純化爐可望在第3季投產，而碳化爐第2條產線去年底完工 ，為今年營運再添助力。目前中碳碳化爐產能每年2千噸， 接近滿戴，因此規劃再擴建生產線，預估今年第4季投產， 主要是生產軟碳。

由於半導體先進製程需高純度碳粉及石墨坩堝，中碳規劃未來將切入 SiC碳材料供應市場，提供半導體製程所需的石墨零組件， 另外將透過直接引進碳黑，經石墨化及加工後，製成石墨電極棒， 攻入未來半導體市場。中碳配合國家工業發展需要， 積極投入資本支出，為未來業務奠定基礎，應屬成長型企業。

茂順去年前3季每股盈餘已達5.18元，優於2020年全年每股 盈餘4.64元獲利，當年配發現金股息4.2元， 2019年每股盈餘4.92元，配息4.2元。長期以來， 茂順獲利及配息均相當穩定，投資人只要不追高價， 投資獲利相當穩定，屬於安全的定存股，投資人可以考慮擇低價投資 。

密封元件廠茂順，受惠原物料上漲及擴產效益挹注。去年11月營收 創新高，預估第4季營收將有機會破10億元大關，全年盈餘將再創 新紀錄。前3季稅後純益4.31億元，較前一年度同期， 大幅增加57.54%，營收及獲利表現亮眼，今年配發股利， 應有機會水漲船高。

茂順成立於1976年，迄今已達45年，資本額8億3161萬餘 元，去年第3季營業毛利率35.86%，營業利益率21.22% ，資產報酬率3.32%，股東權益報酬率4.86%， 每股淨值37.06元，長期以來，營運及獲利、股利均相當穩定， 財務狀況亦佳，投資風險不高。

由於中國及歐美經濟復甦，訂單逐季增加，茂順啟動擴產計劃，增加 15%至20%產能，另為反映膠科及鐵件原物料價格上漲，調整售 價7％至10%，藉此反映生產成本，毛利率表現較去年優，預料今 （2022）年茂順將保持穩定成長，值得投資人追蹤注意。