台灣無黨籍立委林昶佐罷免案投票　林昶佐一早投完回家陪小孩

台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案今(9)日上午8時至4時進行投票(圖/中央社) 台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案今(9)日上午8時至4時進行投票(圖/中央社)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案今(9)日上午8時至4時進行投票，罷免案要過關需過門檻5萬8756票，有效同意罷免票多於不同意票數，且同意票數達選區選舉人數1/4以上。

綜合媒體報導，無黨籍立委林昶佐上午8時不到便前往戶籍地中正區投票所投票，他表示，已經努力到了最後一刻，今天抱持著踏實、感激的心情來投票，早一點來投票，結束後可以回家陪小孩，因為已經好幾個禮拜沒有陪伴了。

台北市選委會去年底公告，第5選舉區林昶佐罷免案選舉人數總計23萬5024人（中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人）。

選委會表示，民眾前往投票要攜帶身分證、投票通知單、印章，並提醒由於此次改在週日投票，中正區有9個，萬華區8個，共17個投開票所進行局部調整，呼籲民眾出門投票前要再看一下通知單上地點。

中選會資料，罷昶發起人鄭大平列舉5大罷免理由：

一、林昶佐在立法院投票反對公開《3+11會議紀錄》，不顧萬華選民追求疫情破口真相的民意，配合民進黨黨團掩蓋黑箱決策。

二、林昶佐在立法院投票反對修正《學校衛生法》，反對禁止使用含乙型受體素（瘦肉精）、基因改造生鮮及加工食材進入校園。讓瘦肉精進入校園、學生吃萊豬，影響學生健康。

三、林昶佐擔任228基金會董事期間，15次會議僅出席一次，讓受害者家屬蒙羞。

四、林昶佐身為立法委員應為中正萬華民眾喉舌、監督預算，卻討好執政黨，迎接衛福部長陳時中下車，立法委員的監督立場與尊嚴蕩然無存。

五、林昶佐公開高喊台獨，身為中華民國立法委員無視國家主權及憲法。

被罷免人林昶佐答辯，概括8大項：

一. 支持3+11真相，並未反對調查、隱匿真相。

二. 校園供膳一律本土豬，並未讓學生吃萊豬。

三. 致力追求228真相，不重視受害者家屬的指控並非事實。

四. 嚴格監督預算、確實把關施政，未監督預算放棄立場並非事實。

五. 堅決捍衛國家主權，無視國家主權非事實。

六. 防疫紓困、振興萬華最積極。

七. 國會問政第一，獲公民監督國會聯盟肯定。

八. 在地建設最用心。