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台中第2選區立委補選投票　台灣市選委估晚間七點前完成開票

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/09 09:56
台中市第2選區立委補選9日舉行投開票，圖左為民進黨籍候選人林靜儀，右為國民黨籍候選人顏寬恒。

台中市第2選區立委補選9日舉行投開票，圖左為民進黨籍候選人林靜儀，右為國民黨籍候選人顏寬恒。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台中市第二選區立委補選今(9)日上午8點開始，其中林靜儀及顏寬恒的對決備受矚目。

綜合媒體報導，台中市第二選區立委補選今日上午8點至下午4點投票，共設有258個投開票所，此次補選候選人共5位，號次依序為5號的台灣股票黨張烱春1號，2號無黨籍林金連、3號無黨籍李昇翰、4號民進黨林靜儀、5號國民黨顏寬恒，選區包括沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區。

台灣基進黨籍陳柏惟原為台中市第2選區立委，2021年10月23日被罷免因此該選區必須補選立委，陳柏惟罷免案投票率51.72%，同意與不同意罷免票數相差4466票，分別為7萬7899票及7萬3433票，且同意票數超過選舉人總數的1/4（73744票），陳柏惟成為史上首位被罷免的立委。

台中今日天氣晴朗，國民黨候選人顏寬恒前往位在沙鹿區的保安宮倉庫投票，而林靜儀則是在上午9點至烏日的僑仁國小投票。

顏寬恒表示，昨天睡得很好，今天心情很平靜，因和家人的投開票所不一定在同一個地方，一直以來都是獨自投票，妹妹、台中市議會副議長顏莉敏晚點也會去投票。

選前3天，顏寬恒父親顏清標因為母親墳墓遭指涉違建問題，血壓飆高急診就醫，目前仍在住院中。顏寬恒指出，父親仍關心選情，目前恢復狀況良好，希望父親可以多多休息。

台中市第二選選舉人數為29萬5985人，中選會預計下午6點30分至晚上7點就可完成開票。
顏寬恒
顏清標
台中市第二選區
立委補選
陳柏惟
林靜儀

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