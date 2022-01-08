【1月9日投票】選前之夜~顏寬恒:「台中第2選區發展空轉•要把丟失的找回來!」 林靜儀與陳柏惟互相擁抱打氣

台中立委中2選區補選選前之夜，國民黨候選人顏寬恒(左圖右)在高金素梅(左圖白衣者) 陪同下，步行前往會場。民進黨候選人林靜儀在選前之夜(... 台中立委中2選區補選選前之夜，國民黨候選人顏寬恒(左圖右)在高金素梅(左圖白衣者) 陪同下，步行前往會場。民進黨候選人林靜儀在選前之夜(右圖) ，與陳柏惟、陳世凱3人，一起擁抱、互相打氣。(原圖:中央社; TN後製合成)

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台中立委中2選區補選，國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標因病缺席選前之夜，台中市長盧秀燕現身站台，並高喊「唯一支持顏寬恒」；顏寬恒表示，有鄉親支持相信能迎接勝利。

至於民進黨籍候選人林靜儀今天(8日) 晚間舉辦選前之夜造勢晚會，前立委陳柏惟哽咽表示，要讓國民黨籍候選人顏寬恒輸2次，「明天我們的光榮會回來」。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選明天(9日) 投票，顏寬恒選在沙鹿區三角公園舉辦選前之夜，這也是他在2013年代父出征參加立委補選的選前之夜場地。

選前3天，顏清標因母親的墓地遭指涉違建，血壓飆高急診住院休養，缺席今晚選前之夜。台中市長盧秀燕、國民黨籍立委江啟臣、許淑華、楊瓊瓔，無黨籍立委高金素梅，以及顏寬恒的胞妹、台中市議會副議長顏莉敏、多名台中市議員出席力挺。

盧秀燕致詞表示，「我唯一支持顏寬恒」，今晚站出來不是為了顏家，是為了海線鄉親、為了台中市、為了國家。她呼籲鄉親，投票是幫自己找一個代理人、可幫忙做事的人，可到中央幫忙地方爭取建設。

她說，上次顏寬恒沒當選，台中市已浪費一半時間，海線需要建設、民眾需要服務，鄉親需要有民意代表到中央為發聲，而不是到中央護航，為了台中市，這次千萬別錯失機會。

根據中央社, 顏寬恒表示，宣布參選時就說了這是場萬箭穿心、血肉模糊的選舉，「但因我的心沒有離開我的故鄉」，所以他仍然決定參選，雖然選舉過程遭抹黑、造謠，但2年來台中第2選區發展空轉，他要把過去丟失的找回來。

顏寬恒指出，家人在選舉中屢遭攻擊，包含高齡88歲的阿公，甚至連阿嬤的墓地都被拿出來做文章，讓人無法接受。言及於此顏寬恒一度哽咽，他說，本來父親顏清標應該要站在台上跟鄉親道謝，但因身體不適無法出席，不過他相信有鄉親的支持，還是能迎接勝利。

顏莉敏不捨家人遭到攻擊、父親仍在住院中，她淚灑舞台說，這次選舉不但污辱她的阿公、阿嬤，也污辱台中第2選區的民眾，讓她無法接受。

江啟臣、楊瓊瓔都表示，顏寬恒沒當立委時依舊早晚打電話給他們，催促幫忙海線屯區爭取建設。高金素梅表示，認識顏清標20多年，那邊需要幫忙他就往那邊去，絕不是大家講的黑道。前沙鹿鎮長蘇麗華呼籲「沙鹿人把憤怒化為勝利的選票」。

林靜儀選前之夜

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，林靜儀今天晚間在烏日區日出廣場舉辦選前之夜造勢晚會，總統蔡英文、副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌，與競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟，以及民進黨籍立委余天、台灣基進黨主席陳奕齊等人皆到場站台。

陳柏惟在上台致詞時，造勢晚會氣氛來到最高潮，台下的支持者不斷呼喊「加油」，陳柏惟在台上一時情緒激動落淚，數次還因哽咽中斷宣講，台下支持者也不捨拭去淚水。

「民主會繼續走下去！」陳柏惟說，他在這個地方被罷免，也是台灣第一個被罷免的立委，這次要讓國民黨籍候選人顏寬恒輸2次、創下紀錄，「我們要用選票保護我們的家鄉，明天我們的光榮會回來。」

賴副總統致詞時表示，明天就要投票，感謝大家一路不怕風寒相挺，他希望明天台中第二選區，可以開出自由的花蕊，從此之後，中二選區的鄉親，可以自由作主，不用看別人的臉色，心中不用害怕做自己。

賴副總統說，他知道要達到這樣的目標，沒有那麼容易，需要勇敢的人出來帶領，這段時間顏家壟斷政治力量非常久，2013年前立委顏清標因為違法下台，陳世凱被徵召勇敢承擔，當時用「改變的志氣」作為口號，希望改變中二選區的文化。

賴副總統指出，當時一直到選前2週，警政署要陳世凱要穿防彈背心，因為擔心無法保護他的安全，陳世凱勇敢穿上防彈背心打拚，但可惜黑金勢力籠罩這個選區，最後差了1000多票敗選。

賴副總統說，2年前又有勇敢的陳柏惟，用理想與抱負感動鄉親，讓陳柏惟高票當選立委，在立法院守護台灣的安全，每天還來回台中與台北，落實基層服務，但輸不起的顏家家族，用法律漏洞、家族勢力罷免陳柏惟，但陳柏惟也說，改變就需要勇氣，遇到任何挫折不能退讓，希望大家用選票對抗不公不義。

此時，在台上的林靜儀與陳柏惟、陳世凱3人，一起擁抱、互相打氣，台下支持者也不斷呼喊加油口號，凍蒜聲也不絕於耳。

提到林靜儀過去的表現，賴副總統表示，林靜儀是一名專業立委，和勞工站在一起、照顧農民，也關心台灣前途，這次在需要的時候勇敢承擔，希望一棒接一棒，這一棒不能斷，林靜儀的心中沒有害怕，因為有鄉親、地方發展的需求，希望能獲得鄉親的支持，讓這塊土地能夠開出民主的花蕊。

賴副總統呼籲，明天大家不管多忙，都要出來投票，明天需要大家澆水，讓埋在土壤的種子，能夠發芽、成長與開花，如果大家團結，相信再大的困難都能對抗，一起寫下民主的新頁。