台北大直英迪格酒店【采運洋溢寶盒】

迎接虎年即將到來！台北大直英迪格酒店限量推出「采運洋溢寶盒」，內容物包含：去骨重達2.5kg巨無霸羊腿排(8-10人份)、蔬菜千層、烤時蔬、義大利進口礦泉水(1,000ml)，適合家庭團圓、年節春酒、小型餐敘。每盒售價11,800元，即日起至2月15日(星期二)止，inline訂購獨享優惠價8,888元。羊腿排烹調工序細膩且繁複，請提前三天預定，訂購專線：02-3518-7778、inline訂購網頁：https://reurl.cc/Rjd8qr。

「采運洋溢寶盒」以手提禮物盒作為外包裝，讓收到寶盒的朋友們感受打開禮物瞬間驚喜、怦然心動的喜悅，及開啟對新年無限想像與期待。台北大直英迪格酒店所屬餐廳T.R Bar & Kitchen廚藝團隊採法菜料理工序提煉食材好滋味，主菜羊腿排搭配色彩豐富時蔬料理，營造整份寶盒從裡到外迎虎納福，喜洋洋濃郁年味。

這道近百盎司的羊腿，料理創作發想源自義式烤豬肉卷PORCHETTA，羊腿先用迷迭香醃漬，再填滿內餡；極為講究的內餡含有：萊姆酒炒青葡萄乾、烤松子、蒔蘿、黃檸檬、香吉士皮及用新鮮吐司自製的麵包粉。主廚將填飽內餡的羊肉捲起，先進烤箱低溫烹煮再高溫烘烤，最後再用滾燙熱油澆淋過，讓羊腿表面變得更酥脆。羊腿排切開時肉汁四溢，夾帶著酸甜果橙、濃郁堅果香味更是香氣逼人，整份料理耗時達3天才可完成。

兩道佐菜為蔬菜千層和香烤時蔬，蔬菜千層以大量蔬菜為主，綠櫛瓜、黃櫛瓜、茄子削成薄片，紅、黃甜椒高溫烤過後去皮低溫油封，在層層鋪疊過程中刷上甜椒醬和帕達諾起司，最後再送進烤箱。另一道則嚴選季節蔬菜高溫烤過，焦糖化的時蔬外表帶著光亮色澤，保持原汁原味及脆度。兩樣配菜色彩豐富及鮮豔，期盼為虎年帶來多采多姿、滿滿喜氣與好運。

今年農曆春節以法式浪漫增添團圓氛圍，藉由寶盒傳遞人與人間的情感交流。