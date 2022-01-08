立陶宛挺台灣遭中國霸凌　法國：歐盟應團結反制外國勢力干涉

立陶宛自宣佈與台灣互設代表處以來，進度緩慢，又傳因中國施壓退縮，所以未邀請台灣外交部長吳釗燮到訪該國。（圖／Getty Images） 立陶宛自宣佈與台灣互設代表處以來，進度緩慢，又傳因中國施壓退縮，所以未邀請台灣外交部長吳釗燮到訪該國。（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）自從立陶宛同意在首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」後便受到中國政府各種手段打壓逼迫退讓，蒙受壓力的立陶宛政府近來也獲得美國、歐盟民主夥伴的聲援支持，其中歐盟輪值主席法國出聲，要歐盟同心合作，應對中國在區域中的挑戰。

政治新聞網站Politico引用一名法國高階政府官員消息報導，甫接下歐盟輪值主席的法國希望歐盟聯手，迅速回應中國在區域內經貿制裁立陶宛的霸凌行為，尤其去年底開始中國脅迫數個歐盟會員國停止採購立陶宛原物料零件，引發區域內供應鏈緊張以及喧然大波。

官員表示，對此，法國將領導歐盟採取行動反制，預計起草設立「反外國勢力脅迫工具」，然成案往往需時多年，因此法國規劃先出台其它措施應急。

該套措施不只是針對中國，主要是為維護歐盟成員國在不受外國勢力干擾下做出最符合其利益的政策決定，維護主權權利。

官員也說，除了立陶宛設台灣為名的代表處並與台灣交好外，其在去年５月退出中國主導與中歐、東歐國家的「17＋1」合作機制，應該就開始和中國結下樑子了。

這個周三（5日），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在與德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會晤後的記者會中表示，美國嚴正關切立陶宛因深化與台合作關係而遭中國霸凌一事，並重申美國將與德國等夥伴及盟友共同合作，對抗中國經濟脅迫及人權迫害行徑。同日美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）也在與立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話時，表達美方對立陶宛的強力支持。

台灣外交部近日也重申，立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國以各種卑劣手段進行各種打壓，影響其民間企業及人民生計福祉，台灣會全力支持盟友渡過難關。台灣政府也說到做到，在立陶宛代表處及台灣財政部協助下，受到中國貿易制裁的立陶宛一批深色蘭姆酒，近日獲台酒公司買下，預計一月上旬有二萬多瓶會抵達台灣，最快一月底春節假期前開賣，據報目前包括圓山飯店等多個單位已在洽購中。