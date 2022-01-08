【哈薩克動盪】國際鈾價上漲8% 中國庫存10年不怕斷貨

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國《金融時報》指出，全球產鈾最大國哈薩克連日來大規模動盪，引發外界對鈾供應的擔憂，造成本週鈾價格上漲8%。中國與哈薩克鈾供應商密切合作多年且有計畫的大量儲備，目前動盪不至影響中國的鈾需求。

去年因投資者視核能為擺脫化石燃料及全球經濟電氣化（Electrification）的關鍵，作為核反應堆燃料的放射性金屬鈾，價格已上漲30％。在CSTO聯軍進入哈薩克協助政府軍全面鎮壓後，鈾價格再度上漲8%，達到每磅45.65美元。

哈薩克國有控股的全球最大鈾礦生產商「哈薩克國營能源公司」（Kazatomprom），供應量佔全球40%，該國在鈾原料的主導地位近似石油輸出國組織之於石油。

儘管哈薩克國營能源公司已宣布，鈾的進出口不受動亂影響，但金融服務公司Canaccord Genuity的分析師Katie Lachapelle強調，鈾供應的高度集中以及該供應鏈安全的重要性。

顧問公司CRU分析師Toktar Turbay指出，哈薩克鈾礦位於偏遠的突厥斯坦地區，基本未受抗議影響。然而，運輸往中國或將會面臨障礙，因主要出口路線途經國內第一大城阿拉木圖，是本次動盪衝突最嚴重的地區。

Turbay進一步說明僅會造成中國「輕微不適」，路透社引述Turbay預估，過去十年中國一直在增加鈾儲備量，目前已達12萬噸，可滿足至少未來十年的需求。

哈薩克國營能源公司則於7日晚間發布的聲明中表示，儘管礦井開採仍維持正常運作，但在部分區域鐵路暫停服務，「供應中斷的風險仍高，可能導致關鍵操作材料的獲取受到限制。」

哈薩克所生產的鈾約半數運往中國。關注中亞的美國網媒「歐亞網」（Eurasianet）指出，中國與哈薩克在鈾供應鏈的合作可回溯到2006年。中廣核集團與哈薩克國營能源公司成立Sezimbai-U公司，開發兩個位於哈薩克的鈾礦。

2016年開始建廠的Ulba-TVS公司是哈薩克國營能源公司旗下子公司，與之合資的中國廣核集團（CGNPC）則擁有49%的股份。該公司生產核反應堆燃料組件，並運送至中國。

2021年夏季，中廣核集團以4.35億美元收購哈薩克國營能源公司旗下1間子公司49%股份，該公司於南突厥斯坦地區有兩個鈾礦場。

值得關注的是，美國在2019年8月已將中廣核集團列入黑名單，起因為涉嫌獲取美國先進技術和材料做中國軍事用途。2021年9月，因擔憂中國建設核武，美國進一步暫停向中廣核集團出口放射性原料和反應堆使用的氫同位素。