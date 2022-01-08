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【沖繩美軍群聚案】史上最糟 每10萬人1905人染疫

沖繩官員批評，若美國與日本政府早點採取行動，疫情不會嚴重至此。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/08 14:36
沖繩駐日美軍基地爆發群聚感染延燒當地社區，截自7日基地確診人數累積903例。

沖繩駐日美軍基地爆發群聚感染延燒當地社區，截自7日基地確診人數累積903例。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合外電報導）沖繩美軍基地成當地防疫破口，7日新增254例新冠確診，自新年以來已累積903例確診，若換算10萬人口染疫數，則一週內大增1905人染疫，高居全球之冠。

日本「琉球新報」據沖繩縣政府資料現存最新數據指出，截自2011年6月美軍基地內約4萬7300人，若以此數據換算，則一週內相當每10萬人口染疫數為1905.3人。

以全球新增案例最多的美國為例，2021年12月20日至26日，每10萬人口染疫數約358.2人，新增病例次於美國的英國，每10萬人口染疫數約901.3人。與沖繩美軍染疫推估數據相比，可見本次群聚程度之險峻。

日本沖繩縣政府7日指出，單日新增確診病例逾1400例，而當地更實施「防止蔓延等重點措施」，強度僅次於「緊急事態宣言」。沖繩縣知事玉城鄧尼更直言，本次感染無疑自防疫規定寬鬆的美軍基地，一路延燒進社區。

美軍基地檢疫與防疫政策相當寬鬆，直到6日才於實施篩檢確認陰性前必須戴上口罩等措施，與沖繩當地判若兩地。沖繩官員氣憤表示，若能早點採取行動，疫情也不至於擴散到如今的程度。

日本外相林芳正也在6日舉行的美日2+2會談中，向美國國務卿布林肯提出限制駐日美軍基地人員外出等防疫措施的要求，然而也被批評慢半拍，因沖繩縣政府早於2021年12月21日，就向日、美雙方政府要求禁止發生群聚感染的漢森營內人員外出。

駐日美軍基於「日美地位協定」（日美行政協定）免除基地人員接受日方的入境檢疫，2021年底發生駐沖繩美軍基地疫情擴大的主因，研判起因於美方自行放寬入出境檢疫。
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