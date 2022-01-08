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【更新】1/8桃機群聚新增2例突破性感染 42例境外移入美國過半

兩名本土案例為桃園機場感染事件相關個案，都接種過三劑疫苗。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/08 14:41
指揮官陳時中（<a dir="auto" href="https://www.youtube.com/channel/UCyh91eTE9...

指揮官陳時中（指揮官陳時中（衛生福利部疾病管制署YouTube頻道擷圖）  

更新時間：2022-01-08 14:41

發布時間：2022-01-08 14:11

（台灣英文新聞／ 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案(案17414-17415)及42例境外移入；另確診個案中無新增死亡。


指揮中心表示，本土個案(案17414-17415)分別為本國籍1例男性、1例女性，年齡均為50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。兩案皆為突破性感染，一名接種3劑莫德納，一名接種2劑AZ加上1劑莫德納。

【更新】1/8桃機群聚新增2例突破性感染 42例境外移入美國過半

指揮中心表示，今日新增42例境外移入個案，性別為25例男性、16例女性、1例調查中，年齡介於未滿10至70多歲，分別自美國(23例)、越南(4例)、法國(2例)、阿根廷、澳大利亞、菲律賓、加拿大、阿拉伯聯合大公國、泰國、巴西、西班牙、印度、義大利及德國(各1例)入境，另有2例調查中，入境日介於去(2021)年12月15日至今(2022)年1月7日。
【更新】1/8桃機群聚新增2例突破性感染 42例境外移入美國過半

【更新】1/8桃機群聚新增2例突破性感染 42例境外移入美國過半

【更新】1/8桃機群聚新增2例突破性感染 42例境外移入美國過半

指揮中心統計，截至目前國內累計17,302例確診，850例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

【更新】1/8桃機群聚新增2例突破性感染 42例境外移入美國過半

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本土個案
境外移入

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