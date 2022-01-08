【台中補選決戰】林靜儀：顏家侵占國有地是事實　顏寬恒高喊「鄉親救命」　

台中市第二選區立委補選周日（9日）登場，民進黨候選人林靜儀（左）、國民黨候選人顏寬恒（右）8日在台中積極掃街拜票。（圖片來源中央社，台灣英... 台中市第二選區立委補選周日（9日）登場，民進黨候選人林靜儀（左）、國民黨候選人顏寬恒（右）8日在台中積極掃街拜票。（圖片來源中央社，台灣英文新聞合成）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台中市第二選區立委補選周日（9日）登場，此前不斷被起底的國民黨候選人顏寬恒周六上午掃街打出告急牌，斥對手鋪天蓋地抹黑攻擊，宣傳車上高喊「鄉親救命啊」，而民進黨候選人林靜儀回應，顏家南屯817公保地違建拆除進度緩慢，「侵占國有地是事實」，更批台中市府態度消極，顏家還有其它違建也還沒拆。

林靜儀上午由立委王定宇、林楚茵、以及競選總幹事陳柏惟陪同在沙鹿、龍井、大肚掃街，總統蔡英文和副總統賴清德將在周六晚選前之夜再度到台中為林靜儀催票。

國民黨候選人顏寬恒近來不斷遭到爆料「違法亂紀、黑金勢力」事證，包括從顏家南屯817公保地違建（僅拆除部份），到台中市府（捨近求遠）詭異取消捷運沙鹿共構站反而新增「接近顏家土地的」竹林國小站、台中市府（暴增預算）新增「出口開在兩塊顏家的土地上」效益較低的「捷運正英站」、中南部大學大樓興建施壓圍標等。

面對本周突然間排山倒海的質疑，顏寬恒父親、鎮瀾宮董事長顏清標周四下午傳出身體不適就醫，林靜儀祝福顏清標早日康復，但顏寬恒卻尚未正面一一回應，反倒在拜票時打出告急牌，稱這是一場「負面選舉」，高喊「鄉親救命啊」，盼能集中泛藍支持者的選票。

林靜儀周六在接受自由時報訪問時表示，顏家做法不光明磊落，以他們家土地跟建物數量，根本不需要蓋違建，是心態的問題。他們現在先拆除的部分是國有地部分，因為這涉及刑法問題，所以先拆除，其他的違建不拆，是因為市府對他們沒有積極的作法。

林靜儀說，顏家侵占國有地是事實，而且又是保護地，但要拖到何時要處理，大家都在看，國產署還是要會合台中市府會勘，這是公權力的展現，如果市府還不願意跟國產署配合，大家會對市府態度感到心寒。