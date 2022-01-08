〈時評〉RCEP實施 台灣傳統產業受影響 政府應積極協助企業分散風險

圖為2017年5月22日, 16國部長在越南河內舉行RCEP會議 (美聯社) 圖為2017年5月22日, 16國部長在越南河內舉行RCEP會議 (美聯社)

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」今（2022）年元旦生效，經 濟情勢丕變，對台灣傳統產業造成影響，政府應協助企業分散布局， 積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並規劃加 入美國主導的印太經濟戰略，厚植經濟實力。

RCEP是東協10國（柬埔寨、汶萊、印尼、寮國、馬來西亞、緬 甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南），加上中國、日本、韓國、澳洲 、紐西蘭等國家，經過8年磋商，終於在2020年11月15日簽 署RCEP。涵蓋的人口多達22.7億人口，經濟規模約25. 8兆美元，不管是人口、國內生產毛額（GDP） 與貿易總額都占全球約3成。台灣貿易總值58％， 都是與RCEP國往來產生，比重不輕。

印度原打算參加RCEP，但考慮到中、印貿易，印度年年逆差，且 現階段經濟實力不如中國，如果因為參加RCEP失去關稅保護，極 可能造成貿易失衡更嚴重，故於2019年決定不加入。

美國不想與中國為伍，不參加RCEP，打算另外規劃印太經濟戰略 ，建立亞太經濟產業鏈，強化數位時代經濟規劃， 建立區域經濟合作夥伴關係，正提供台灣良好的參與機會， 值得政府重視，並積極規劃參與方式。

依RCEP規劃，成員國必須在10年內，將9成以上出口產品降至 零關稅，內容包括貨品交易、服務、經濟技術合作、投資、 智慧財產權、競爭政策等經濟相關議題，涵蓋範圍相當廣。

中國加入RCEP對未來申請加入CPTPP，有相當大的影響，成 員國將視其表現，再決定是否支持其參加CPTPP。如果中國同時 加入RCEP及CPTPP，將使其對區域經濟影響力大為增加， 台灣需要注意後續發展。

台灣目前與RCEP成員國貿易，出口品項約6成是積體電路、半 導體等資通訊產品，受到WTO資訊科技協定（ITA）及ITA擴 大（ITA 2)保護，加計RCEP國家自願降低關稅項目，台灣產品輸出R CEP成員國，享零關稅比例超過70％，其餘關稅產品出口貿易額 不到30％。

2021年台灣經濟成長率預估達6.09%，成績斐然，但是RC EP生效，潛在威脅仍然不容忽視。長期將對石化、鋼鐵、車輛、 紡織、塑膠、工具機、機械、螺絲等多種傳統產業造成影響，東協國 家將極可能因為有零關稅優勢，打開市場，快速崛起，影響台灣傳統 產業競爭力。

RCEP生效後，中、日、韓之間零關稅，由於同質性產品太多，台 灣產品將因關稅，導致銷售成本大幅增加，長期而言，台商在中國設 廠反而有利，出口商品必須打上「Made in China」，否則勢必要到東協國家設廠生產出口，對台灣經濟發 展相當不利，台商極有可能回流中國。

以當前台灣國際經濟情勢分析，政府須加深與美國經貿關係，例如開 啓「經濟繁榮夥伴對話」、爭取貿易暨投資架構協定（TIFA） 復談，協商參加印太經濟戰略，以及洽簽雙邊貿易協定（BTA）， 才有助於未來加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）， 並洽簽各國自由貿易協定。

面對RCEP實施，對台灣傳統產業的挑戰，政府應及早規劃洽簽或 爭取其他區域經濟組織，或與友好國家洽簽雙邊貿易協議，更重要的 是積極參與美國規劃中的印太經濟戰略，深化與友邦之間的經貿友好 關係，才能維護國家經濟發展的穩定。