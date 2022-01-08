〈時評〉RCEP實施 台灣傳統產業受影響 政府應積極協助企業分散風險

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」今（2022）年元旦生效，經濟情勢丕變，對台灣傳統產業造成影響，政府應協助企業分散布局，積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並規劃加入美國主導的印太經濟戰略，厚植經濟實力。
RCEP是東協10國（柬埔寨、汶萊、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南），加上中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等國家，經過8年磋商，終於在2020年11月15日簽署RCEP。涵蓋的人口多達22.7億人口，經濟規模約25.8兆美元，不管是人口、國內生產毛額（GDP）與貿易總額都占全球約3成。台灣貿易總值58％，都是與RCEP國往來產生，比重不輕。
印度原打算參加RCEP，但考慮到中、印貿易，印度年年逆差，且現階段經濟實力不如中國，如果因為參加RCEP失去關稅保護，極可能造成貿易失衡更嚴重，故於2019年決定不加入。
美國不想與中國為伍，不參加RCEP，打算另外規劃印太經濟戰略，建立亞太經濟產業鏈，強化數位時代經濟規劃，建立區域經濟合作夥伴關係，正提供台灣良好的參與機會，值得政府重視，並積極規劃參與方式。
依RCEP規劃，成員國必須在10年內，將9成以上出口產品降至零關稅，內容包括貨品交易、服務、經濟技術合作、投資、智慧財產權、競爭政策等經濟相關議題，涵蓋範圍相當廣。
中國加入RCEP對未來申請加入CPTPP，有相當大的影響，成員國將視其表現，再決定是否支持其參加CPTPP。如果中國同時加入RCEP及CPTPP，將使其對區域經濟影響力大為增加，台灣需要注意後續發展。
台灣目前與RCEP成員國貿易，出口品項約6成是積體電路、半導體等資通訊產品，受到WTO資訊科技協定（ITA）及ITA擴大（ITA 2)保護，加計RCEP國家自願降低關稅項目，台灣產品輸出RCEP成員國，享零關稅比例超過70％，其餘關稅產品出口貿易額不到30％。
2021年台灣經濟成長率預估達6.09%，成績斐然，但是RCEP生效，潛在威脅仍然不容忽視。長期將對石化、鋼鐵、車輛、紡織、塑膠、工具機、機械、螺絲等多種傳統產業造成影響，東協國家將極可能因為有零關稅優勢，打開市場，快速崛起，影響台灣傳統產業競爭力。
RCEP生效後，中、日、韓之間零關稅，由於同質性產品太多，台灣產品將因關稅，導致銷售成本大幅增加，長期而言，台商在中國設廠反而有利，出口商品必須打上「Made in China」，否則勢必要到東協國家設廠生產出口，對台灣經濟發展相當不利，台商極有可能回流中國。
以當前台灣國際經濟情勢分析，政府須加深與美國經貿關係，例如開啓「經濟繁榮夥伴對話」、爭取貿易暨投資架構協定（TIFA）復談，協商參加印太經濟戰略，以及洽簽雙邊貿易協定（BTA），才有助於未來加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並洽簽各國自由貿易協定。
面對RCEP實施，對台灣傳統產業的挑戰，政府應及早規劃洽簽或爭取其他區域經濟組織，或與友好國家洽簽雙邊貿易協議，更重要的是積極參與美國規劃中的印太經濟戰略，深化與友邦之間的經貿友好關係，才能維護國家經濟發展的穩定。