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小米歐洲5G手機文字審查功能遭立陶宛揪出　台灣NCC證實台款也有小米急澄清

By 台灣英文新聞－編輯
2022/01/08 09:54
立陶宛政府認定中國小米手機有資安風險，引起德國電信主管機關決定展開調查。（僅為示意圖／unsplash）

立陶宛政府認定中國小米手機有資安風險，引起德國電信主管機關決定展開調查。（僅為示意圖／unsplash）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）立陶宛國防部網路安全中心去年9月曾揭露中國手機品牌「小米」在歐洲販售的Mi 10T 5G手機內建軟體具有文字審查功能，台灣NCC 6日發布新聞稿表示，台灣販售的小米10T 5G手機內建APP檢查政治敏感詞，有資訊回傳疑慮，小米隨後否認。

NCC指出，去年事件曝光後旋即委請財團法人電信技術中心（TTC）檢測在台灣銷售之小米同款手機，結果發現其內建之7個應用軟體（App）（個性主題、音樂、套裝軟體安裝程式、手機管家、垃圾清理、下載管理、小米視頻）會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對「自由西藏」、「臺灣獨立」、「美國在臺協會」、「香港獨立媒體」、「六四事件」、「近平」、「胡錦濤」、「蔡英文」、「李登輝」、「巴哈姆特」、「PTT八卦版」、「自由時報」、「中國國民黨」、「民進黨」、「親民黨」等涉政治詞彙進行比對之檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳之疑慮。該比對檔案包含政府、宗教、政治團體、社會運動和政治人物姓名等簡體、繁體和英文詞彙，總計2千餘筆。

NCC表示，原則上，智慧型手機製造商或應用軟體（App）供應商因客戶服務、軟體版本更新確認、對時調校、大數據分析等需求，普遍有回傳資料至廠商之情形，不過各國廠牌手機對使用者涉隱私資訊有提供設定開啟或關閉功能之選擇，但該款小米手機並無提供消費者此項選擇功能雖該伺服器上之詞彙過濾檔案目前已被清空，惟製造商仍然可能由遠端隨時置放最新的過濾詞彙並啟動檢查或過濾功能，恐有使用者隱私資訊回傳疑慮

臺灣小米公司雖然一直對外否認有審查使用者通訊內容之情形，但NCC此次檢測說明有審查及侵害隱私疑慮，接著，NCC也預告會持續「依法調查」臺灣小米公司是否涉及損害消費者權益或違反其他法令，倘若違法將報請主管機關依法處理。

NCC也提醒，依中共國家情報法第14條之規定，中企有支持、協助和配合國家情報工作之義務，因此這些敏感詞彙檢查或過濾功能，是有可能對使用者之個資或隱私造成隱憂，也因此特別提醒台灣民眾注意。民眾可於下載或使用App時，檢視是否有告知資料蒐集、回傳之訊息，以及有無提供使用者開啟或關閉之功能。
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中共國家情報法
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