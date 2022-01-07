美聯準會、哈薩克動亂影響 比特幣重挫5%近4月來最低

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導） 近期加密貨幣市場呈現拋售潮，受美國聯準會5日釋出12月會議紀要以及近期哈薩克動亂影響，本週比特幣一路跳水，今（7）日重挫5％，跌破4萬2000美元，直探去年12月閃崩以來最低水準。

BBC報導，美國聯準會12月會議紀要指出，美國央行可能比預期更早升息，並啟動縮減資產負債表。這可能導致持有比特幣的傳統投資者轉而追求風險較小的標的。比特幣應聲大跌，以太幣、狗狗幣、柴犬幣等其他加密貨幣也未能倖免。

此外，全球第二大比特幣算力國哈薩克，近日因民生燃料價格暴漲而陷入大規模動盪，當局於5日關閉互聯網服務。在中國打擊「挖礦」後，哈薩克因其廉價電力出線，其全球比特幣算力佔比上升至18%，如今因動亂以下滑至14%。

全球市值最大加密貨幣比特幣，自去年11月創下6萬9000美元的歷史新高後，價格已下跌超過40%，6日更一度觸及去年9月29日以來最低點4萬938美元，下跌3.7%。

路透社報導，新加坡加密貨幣平臺Stack Funds營運長狄布（Matthew Dibb）指出，由於通膨疑慮以及升息似乎是炒家目前最關心的主題，「我們正見到所有市場瀰漫避險情緒。」

狄布表示，比特幣買賣冷淡，價格短期內有回撤到3萬5000美元左右的風險。