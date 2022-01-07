Bintuhan 慢食尋星 米其林與台東慢食完美融合

2021年的米其林有唯一的原住民餐廳首次上榜必比登，不難看出國際美食新食力已吹起在地化的風潮。蟬聯4年米其林三星餐廳的頤宮，希望以自然永續的態度，看見部落對於土地的執著與餐飲料理的全新可能性，以交流共創概念，運用花東在地食材，攜手四間台東的部落餐廳「烏尼囊多元文化工作坊」、「M’Loma」、「卡那歲工作坊」與「蕎仁美部落廚房」，前來頤宮中餐廳為期一週的客座交流，2022年1月7日至1月14日推出期間限定料理，不僅傳承近期熱門的慢食文化，也能將部落特色的餐點介紹至國際餐飲的舞台。

台灣水泥董事長張安平表示，任何一個文化中，最重要的就是美食，我們現在將原民文化與西方世界的文化交融，把在地食材細緻化、世界化，並且讓部落美食站上世界舞台。受到台泥綠能委託經營台東「紅葉谷（布農族語Vakangan）地熱溫泉園區」的雲品國際，為了深耕台東並且與業者發展地方創生，以頤宮中餐廳吸取慢食文化的經驗，讓台東的店家與頤宮彼此交流，像是要如何利用油芒、樹豆、月桃葉等部落食材來入菜或呈裝食物，彼此共同學習、追溯台東部落各族群的飲食文化。特別於頤宮中餐廳帶來了「Bintuhan 慢食尋星」的餐飲饗宴，Bintuhan在布農語中是星星的意涵，雲品國際與台泥綠能希望以布農族語的母語來為活動命名，也期待透過文化傳承、美食創意與先人智慧來為台灣這片土地來傳達台東之美。

君品酒店總經理張倚蘭表示，因為這場不環保的疫情，提醒了我們永續旅遊與永續美食比過去任何一個時刻都重要，在疫情期間，有些進口食材甚至還受到了限制，廚藝團隊們便開始反思，如何運用在地食材、食材履歷也能完整呈現美食特色，並同時重新審視廚房中的生產模式、服務流程以及到最後的廚餘管理與應用，都要合乎永續的精神。君品酒店非常榮幸代表台泥綠能與台東的獨立餐廳夥伴們合作，我們從他們身上學習慢食的精神與文化，頤宮也可以與他們交流廚藝的做法與服務流程，還可以一起激盪出更富台灣特色的擺盤與設計，一起將東台灣的部落文化與慢食經驗推展至世界舞台。

台東慢食評鑑共分一星、二星、三星等級，自2016年起台東開始進行兩年一次的慢食評鑑，由認同慢食理念的廚人、美食家，和在地人組成評審團，實際走訪店家試吃、交流，根據義大利慢食活動的3項核心原則：優質、乾淨、公平，給予星等評鑑與撰寫店家特色，本次請到二家榮獲台東慢食三星評鑑的餐廳及主廚「烏尼囊多元文化工作坊」、「M’Loma」，以及在台東的二家人氣部落美食餐廳「卡那歲工作坊」與「蕎仁美部落廚房」，將在頤宮中餐廳為期一週的客座交流，帶來「Bintuhan 慢食尋星」饗宴，由部落職人們與頤宮中餐廳聯手設計出充滿台東部落文化與記憶傳承的美饌套餐。

烏尼囊多元文化工作坊名稱取自於布農族語的「感謝（uninang）」，由返鄉尋根的王朱孝賢和父母一起推廣布農部落文化，更擅長以芋頭、地瓜、樹豆、小米、玉米等，煮出原汁原味的玉米花生飯、清蒸地瓜芋頭、樹豆排骨湯等料理，更在2020年取得慢食三星的認證，本次北上與頤宮合作，將端出「狼煙起拿刺蔥酒粕來灌」、「烤你個黃金鑽石豬」、「很台 很原民 很姑蘇 孝賢家裡的疙瘩」料理，帶領大家走入布農族日常純粹卻又深邃的世界。

主理M’loma的主廚阿嶽來自花蓮豐濱秀姑巒溪畔的阿美族部落，以西餐的方式結合東台灣的特色食材，大量使用台東野菜，過去曾取得慢食三星的認證，本次與頤宮聯合推出的菜色有「原來的天性」、「憶。豐濱 魚在水中游」、「帶著獵人的包包想起家」，希望藉由料理並說出「想家」的故事、讓大家能更深刻的體驗花東的飲食文化與主廚的故事。

卡那歲工作坊，名稱取自於台東縣延平鄉武陵部落山上小溪的名字，是武陵布農族Takis-vilainan家族生活與耕作的領地，也有武陵部落最遠的水稻田。第四代主人Biung 邱智偉希望復刻卡那歲小社聚落，復育原有的七塊可種植的田地，透過共耕、共食、共享，讓更多人來體驗布農文化、部落生活的簡單快樂，並探索與自然共生共存的智慧。本次卡那歲工作坊推出運用油芒與台東白玉蝸牛的燉飯，訴說出油芒的故事，將此道油芒和蝸牛一起慢慢燉煮的食物取名為「雨天，記憶の味道｣，更與M’Loma的主廚阿嶽和君品酒店主廚王輔立推出「回部落想起了世事變遷的千層百味」甜點，同樣融合了油芒這個台東原生的超級食材和部落裡的紅藜、龍爪稷等穀物製作出黃金吐司捲，再搭配鹽膚木甜酒釀冰淇淋，是兼具創新與傳統的部落創意新味道。

蕎仁美部落廚房是由排灣族的布農族媳婦周翠華Kiuwa負責主理，店名中的「蕎」代表食材的辛香料，「仁美」則是她希望來到餐館吃飯的人都是仁慈又美麗，她將對家鄉的思念融入料理中，推出結合排灣與布農相融的美味料理，與頤宮一起推出「一起品滄海桑田」、「宓妃輕脆不清翠」，運用了桑葉、洛神等台東在地食材，並運用了擅長的醃漬料理手法開啟味蕾，揭開慢食尋星饗宴的序幕。

頤宮中餐廳則以「每個人都一樣 米の初體驗」、「老母雞在大山大海下與海味的邂逅」和「你覺得是咖啡還是茶?」與台東的料理互相搭配成「Bintuhan 慢食尋星」饗宴，午餐每套售價3980元+10%，晚餐每套售價5980元+10%，讓部落職人的餐點與精緻的中式Fine Dining完美融合。

雲品國際將與台泥綠能於2022年中旬在台東縣延平鄉紅葉村，打造地熱發電基地「紅葉谷地熱溫泉園區」。占地 3公頃園區內結合觀光與地方創生，除了有地熱發電廠，並導入當地特色的泡湯溫泉園區，運用在地食材打造富有地方特色的飲食體驗，另外也創造就業機會，打造出兼具溫泉、戲水、餐飲等多功能低密度開發的觀光休閒園區。