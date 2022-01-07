蟬聯「台灣最美渡假飯店」四連霸 理想大地堅持永續經營

運河建築之美 藝術人文之美

2021第四屆「台灣最美飯店」網路票選活動優勝名單出爐！經過為期兩周的激戰，網友熱情響應，在台灣有小威尼斯之稱的「理想大地渡假飯店」，再次榮獲由易遊網主辦的「2021台灣渡假型最美飯店」殊榮。萬分感謝所有對理想大地支持愛護的網友和旅客們，我們將持續不斷的提升服務品質，秉持對所有旅客的服務初心。

理想大地渡假飯店創辦人梁清政「細節哲學」的經營精神與傳承，員工以此自我期許、自我要求，以「驚嘆、歡樂、感動」為使命，呈現最佳的服務精神和品質，讓每一位來到理想大地的旅人，都能擁有最喜悅的假期，帶走最美好的回憶。

「理想的渡假是停留，不是奔波，是散步，不是趕路」

是理想大地渡假飯店給每一位旅人渡假旅行的意義，台灣唯一規劃運河式渡假飯店，同時榮獲「世界第一遊船飯店」美譽，擁有全台最長且名聞遐邇的應許之河，總長2.2公里貫穿園區，「綠」及「水」更是理想大地美景中的重要元素，出房門一分鐘就能接觸水岸，園區有23,269棵綠色植披，多達150多樣種類，植栽圍繞著運河，悠哉搭乘輕艇穿梭在人文建築與自然花草之間，呈現大自然的生態之美，以自然樸實風情，讓旅人享受深度「綠活輕旅新模式」。

「春 • 樂」春饗一泊一食、一泊二食優惠專案

今年網路投票戰況激烈，「最美飯店」為理想大地渡假飯店年度盛事之一，為了回饋粉絲好友們的熱烈迴響與支持，不僅提供萬元住宿券讓參與活動的所有網友們參加抽獎，更為喜愛「自遊行、享舒活」的旅人們提供「春 • 樂」春饗一泊一食、一泊二食優惠專案，雙人成行每房6,900起入住西班牙主題房型住宿乙晚(平日)，免費享受幸福迎賓小品、陽光活力早餐、應許運河遊艇導覽、飯店免費活動設施使用及花蓮機場 / 車站定時定點來回接送，即日起至2022年3月31日止。

2022加碼推出「豐虎迎春」春遊二泊四食專案

於農曆春節期間加碼推出「豐虎迎春」春遊二泊四食專案，三天兩夜17,344元起，即日起至2022年2月4日預購，可選擇於02/05(初五)或02/06(初六)入住，含主題房型住宿兩晚、迎賓小品、陽光活力早餐兩客、豐虎自助晚餐兩客或風味餐廳兩客 (二選一)、應許運河遊艇導覽兩次/人、免費活動設施，並加贈主題遊程 、港點下午茶、風味午餐(好禮三選一)，以及每房贈豐虎袋金600元 (適用於春節市集)，入住的貴賓還可在理想大地一起同樂「財神爺發紅包」、「瑞虎豐年摺紙DIY」、「虎威笙風煙火秀」等精彩豐富的春節熱鬧活動。

如果您來過理想大地，歡迎您春節再度來訪，感受我們為您精心規劃的生態體驗以及舒心的夜間微醺活動。每個角落都是一幅恰如其分的打卡美景，無論是在長達2.2公里的應許河乘坐浪漫遊艇，還是漫步在西班牙高第建築風格的城堡中，在園區寬廣綿延的步道，大口深呼吸、欣賞豐富的自然景致，理想大地滿足旅人讓身心靈獲得最大的舒緩。您也能騎著單車悠閒的隨意的閱覽園區裡唾手可得的好時景。

花蓮的好山好水，在地景觀與零汙染的綠活環境，讓您在理想大地可以盡情體驗、恣意享受最優雅的渡假風情，猶如我們一如初衷想要喚醒的旅程記憶~