青雅中餐廳「港點、小點、隨意點」2.0 逾30道經典粵菜任您吃

告別2021年，新北唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店，館內３樓的青雅中餐廳為答謝消費者過去一年的支持，人氣爆棚、平日限定的「港點、小點、隨意點」迎接新年、搶先升級，祭出超過30道經典粵菜料理，主廚精選囊括冷盤開胃菜、港式點心、港式甜點、經典熱炒、湯品、風味主食、時令蔬菜等各式佳餚，每日新鮮製作，通通都能無限續點。即日起，平日周一至周五午餐餐期限定推出，每人980元。

除了升級平日港點吃到飽外，冷冬之際，青雅中餐廳也趁勢推出兩道單點的暖心湯品，分別為3,880元的「濃湯八寶雞湯」、1,680元的「羊腩煲」，要讓消費者用餐聚會之餘，也能滋補養身。更多詳情請洽官網查詢或來電訂位：02-2958-3975。（以上餐點皆須另加一成服務費，茶資另計）

用港點吃到飽開啟2022！現切柴燒鴨、XO醬公仔麵、黑金流沙包通通有

冬季限定湯品！親友團聚首選「濃湯八寶雞湯」、「粵式羊腩煲」暖心暖胃

港點吃到飽向來是國人吃到飽的首選，台北新板希爾頓酒店館內的青雅中餐廳，自2020年觀察到此趨勢，陸續推出一系列港點吃到飽餐飲優惠。因應廣大消費者喜愛，於即日起升級「港點、小點、隨意點」，原提供28道港式料理、今年再加碼至34道，從開胃前菜、港式點心、經典熱炒、湯品、風味主食、時令蔬菜到甜點，於平日午餐期內皆可無限續點，每人僅980元+10%。

其中肉類部分新增現切的「柴燒鴨」，以龍眼木窯燒，甫上桌即能聞到淡雅清香，一入口鴨肉軟嫩多汁，散發細微的香甜滋味。主食部分，保留民眾最愛的「乾炒牛肉河粉」外，也增添過往疫情期間，餐盒熱銷產品「XO醬公仔麵」，特有的港式公仔麵條Q彈，搭配富有鮮味的XO醬，尾韻帶有點辣度，鹹香夠味、讓人一吃就上癮。甜點部分則絕對不能錯過「黑金流沙包」，每日由港點師傅手工製作，養生竹炭粉加入獨家秘方增添麵皮口感，濃郁奶黃餡製成低調奢華的流沙包，是高人氣的招牌港點！

今年冬天青雅中餐廳拿出手路菜，呈獻給饕客滋補養生的煲湯「濃湯八寶雞湯」，以6-8人份、合適親友團聚的份量供應，售價3,880元。口味有別於市售八寶雞湯，主廚特選在地仿土雞，費工耗時、將全雞手工去骨後塞入進口鮑魚、日本干貝、花膠、豬肚、花菇等頂級奢華食材，再加入小火慢燉8小時的老母雞濃湯，湯頭散發鮮美醇香。而小家庭也可選擇4-5人份1,680元的「粵式羊腩煲」，是廣東及港澳過年團聚時刻，家家戶戶必吃佳餚，以自製柱侯醬、海鮮醬熬煮湯底，加入羊腩、腐竹、花菇、冬筍等食材，滋味補身是老饕的最愛。（以上餐點皆須另加一成服務費，茶資另計）