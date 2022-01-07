【哈薩克動亂】為燃料上街3000人被捕 俄國救後院火速出兵

哈薩克斯坦近日因民生燃料價格暴漲引發大規模動亂，在政府軍及俄國為首的CSTO聯軍鎮壓下，目前政府已掌控局勢。（圖／美聯社） 哈薩克斯坦近日因民生燃料價格暴漲引發大規模動亂，在政府軍及俄國為首的CSTO聯軍鎮壓下，目前政府已掌控局勢。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外媒報導）近日中亞能源大國哈薩克斯坦因民生燃料價格翻倍，引發生大規模動亂，當局數據統計，逾3000人被捕，26名「武裝罪犯」遭擊斃，18名警員殉職。

動亂所為何事？

BBC報導，動亂始起於當地政府1日宣布取消液化石油氣的價格上限，導致主要當地民生燃料價格暴漲一倍，在疫情、全球通膨、經濟蕭條又恰逢寒冬燃料用量高等因素疊加下，成為壓倒民眾的最後一根稻草。

1月2日，自西部的石油與天然氣礦產重地「小玉茲」地區出現抗議聲浪，在政府一貫的暴力鎮壓催化下，民怨以星火燎原之勢延燒，飽受物價衝擊的國內第一大城阿拉木圖出大規模抗爭，滿腔怒火的民眾佔領首都中心的「共和廣場」、洗劫並縱火燒毀市政府。當地互聯網斷線，外界無法全面掌握當地情形。

1月5日，該國多地已進入緊急狀態，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）5日宣布解散政府，將無實權的內閣總理解職，並宣布一系列安定物價，調降液化石油氣價格的承諾，以期安撫民憤。

同日托卡耶夫以「動亂由境外訓練之『恐怖組織』煽動」為由，向以俄國為首的集體安全條約組織（CSTO）求援維穩。美聯社報導，1月6日，當局軍隊在CSTO聯軍的幫助下，開始反守為攻，進行血腥鎮壓。

托卡耶夫在7日表示，國內憲法秩序已大致恢復，政府正掌控局勢，同日，政府亦調升全境恐怖威脅級別至「紅色危急」（critical red），賦予軍隊對個人物品車輛進行搜查、暫時限制他人行動、進入房屋寓所等權利。

路透社報導，當局內政部表示，目前逾3000人被捕，26名「武裝罪犯」遭擊斃，18名警員殉職，其中一名被斬首。

動亂背後：反對獨裁政治

世界第九大國、礦產資源豐富的哈薩克斯坦，是中亞最具影響力的國家，其GDP獨佔中亞總值60%。僅擁有1880萬人口的哈薩克於1991年蘇聯解體時獨立，數十年來於處於前獨裁強人納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarabyev）的領導下，他於2019迫於民意下台，扶持現任總統托卡耶夫掌權，納扎爾巴耶夫影響力始終籠罩該國。

BBC引述英國智庫皇家國際關係研究所（Chatham House）的凱特·馬林森（Kate Mallinson）指出，自2015年起哈薩克經濟情形是越發惡化，在新冠疫情期間通膨也相當高，且國家沒有有效反對黨的監督與發聲。

走上街頭成為民眾傳達心聲的方式，儘管托卡耶夫宣稱動亂是國外勢力的煽動，然卡內基莫斯科中心的中亞戰略專家杜布諾夫（Arkady Dubnov）表示，外部意見以為哈薩克動亂是「美國－中國的戰略角力副作用」，然而本次動亂目前並無政治訴求或運動領袖，且存在極大的隨機與不可預測性。

本次動亂雖以民生燃料的漲價為起火點，追根究底或可謂對當局長達30年的積怨與質疑，要求符合期待的經濟措施與政府改革。

哈薩克動亂與俄烏衝突：後院著火的俄國

這場動亂中，以俄國為首的CSTO出兵維穩，讓國際社會大為吃驚。1992年以「共同抵禦外國威脅」為宗旨成立的CSTO軍事同盟，在過去30年間，因成員國相互猜忌、對出兵維穩恐有「內政介入威脅」的疑慮加之對俄國的忌憚，未曾成功促成任何「聯合軍事行動」。

儘管現任CSTO輪值主席國為亞美尼亞，但本次CSTO約莫2500人的聯合軍隊中，俄國軍隊為主力，其餘五國出動兵力約各百人。可以說，出兵是俄國總統普丁（Vladimir Putin）的意志。而這背後則是俄國在前院「俄烏衝突」、與美國談判交鋒之際，不願後院哈薩克在此時著火生亂。

如今俄國出手哈薩克動亂，也意味著當前俄烏衝突一觸即發的機率下降，畢竟前後兩頭同時燒，也不是普丁所樂見。