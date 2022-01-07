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台灣國營事業考試爆5年上百人作弊 電子舞弊集團得手上億

中油、台電、中鋼國營事業考試爆電子舞弊，有意舞弊的考生須先支付2萬元購買舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元。

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/01/07 18:35
中油、台電、中鋼國營事業考試爆電子舞弊，集團獲利上億。（圖/中央社）

中油、台電、中鋼國營事業考試爆電子舞弊，集團獲利上億。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣中油、台電、中鋼國營事業考試爆5年來有上百人依賴電子舞弊集團作弊，集團聘用考場外解題學生，透過耳機向考生報答案，每人委請作弊費用最少120萬元，初估5年來獲利上億。

高雄地檢署今（7日）指出，去年接獲檢舉說中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，因此自去年10月至今年1月初，陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，果真扣得大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等電子舞弊器材。

據調查，集團會聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生的耳機來作弊。有意舞弊的考生須先支付2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元。

雄檢指出，涉案人包含32歲台電基層現職員工郭姓男子、34歲中鋼現職員工林姓男子以及其配偶34歲陳姓女子、集團首腦的女友32歲吳姓女子，4人涉犯刑法加重詐欺得利等罪嫌疑重大，其餘4名被告除了有集團首腦還有涉作弊考生，另有1名吳姓集團首腦仍在逃。

根據中央社，經清查集團5年來已介入至少10次國營事業考試，作弊而上榜的考生初估有上百人。若以每人委請作弊費用最少120萬元計算，集團不法獲利初估達1億2120萬元以上。
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國營考試

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