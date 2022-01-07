富邦金控董事長蔡明興獲頒臺北醫學大學名譽醫學博士學位

富邦金控董事長蔡明興今(7)日獲臺北醫學大學頒發名譽醫學博士 學位。蔡明興帶領富邦金控併購成長，邁向永續經營， 對於金融產業發展貢獻斐然，同時從1990年起亦大力支持台灣生 醫產業發展，成果豐碩，為台灣生技醫療產業發展的重要幕後推手。 蔡明興董事長夫人富邦藝術基金會執行長蔡翁美慧今日亦陪同接受頒 授，共享榮耀。

臺北醫學大學今日舉行名譽醫學博士頒授典禮， 由臺北醫學大學董事會董事長張文昌、 校長林建煌率北醫主管及師生參加，中研院院士楊泮池蒞臨致詞。 富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、 富邦集團董事長蔡明忠及富邦文教基金會執行董事陳藹玲伉儷、 儒記投資董事長蔡明玟、富邦慈善基金會執行長蔡明純、 富邦育樂董事長蔡承儒伉儷等家族成員齊聚出席觀禮， 富邦集團眾多高階主管也到場祝賀。

臺北醫學大學董事長張文昌表示， 富邦金控在蔡明興董事長的領導下，服務版圖橫跨壽險、銀行、 產險、證券與投信，是國內倍受肯定的金融集團， 也是台灣金融控股的龍頭之一。富邦金控秉持著社會共好的精神， 致力於弱勢族群的關懷，長期支持文化、藝術及運動發展， 關注社會公益，並且鼓勵創新創業，影響力深入社會各個角落。 他的卓越領導、經營管理， 為他個人及富邦金控贏得無數肯定與榮耀。

「很高興北醫又多了一位世界級企業領袖的傑出校友！」 臺北醫學大學校長林建煌指出， 蔡明興董事長是一位具前瞻與創新思維的領導人， 更是一位傑出成功的國際級企業家。近年台灣生醫產產也蓬勃發展， 蔡明興董事長與富邦集團，20年前就開始支持台灣生醫產業的發展 ，隨著大健康時代來臨，再生醫療、精準醫療、數位醫療備受關注， 而這也正是北醫目前積極發展的重要領域， 也期待未來能與富邦集團有更深入的合作， 共同為台灣的精準健康產業開創新的局面。富邦集團長期耕耘E(環 境)、S(社會)、G(治理)三大面向，貫徹永續發展的信念， 這也與臺北醫學大學強調的社會責任與發揮社會影響力不謀而合。

蔡明興表示，臺北醫學大學成立逾60年，以「培育具人文關懷、 創新能力及國際觀的生醫人才」為教育目標，以「醫學教育為本， 生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學」為定位，培育超過4. 5萬名畢業校友，分佈世界各地，服務社會，造福人群。 英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）2021年9月公布的世界大學排行榜， 臺北醫學大學由去年的301-350名，進步到今年的201- 250名，大幅躍升近百名，於國內大學校院中排名第2， 表現亮眼。本次獲頒臺北醫學大學名譽醫學博士是至為崇高的榮耀， 這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾。 更期盼之後能與臺北醫學大學有更多互動交流， 結合企業與學校的力量，相輔相成，貢獻社會。

蔡明興擁有臺灣大學商學系工商管理組學士學位、 美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位及天主教輔仁大學名 譽商學博士學位。 蔡明興曾於美國信孚銀行紐約總部的亞洲部門任職，1983年進入 富邦集團工作。

富邦集團的發展，從1961年自10人規模的產物保險公司起家， 時至今日，集團版圖從金融逐步拓展到不動產、電信媒體、 文創等領域，員工數超過6.8萬人、服務客戶數超過1,200萬 人，與台灣金融發展及民眾生活息息相關。集團旗下三家上市公司： 富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)，分別在金融、 電信及電子商務領域居於業界領導地位，影響力深入社會各個角落。 中華徵信所（CRIF）最新公布2021年台灣100大集團調查 指出，富邦集團以資產總額首破11兆元的成績成為台灣大型企業集 團排名第一。

在蔡明興的帶領下，富邦金控提供民眾完整多元的金融產品與服務， 主要子公司包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦華一銀行、富邦銀行 (香港)、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，均為產業翹楚。 富邦金控不僅持續在兩岸三地佈局，版圖更橫跨東南亞、東北亞、 歐洲等地。截至2020年底，富邦金控已連續12年蟬聯台灣金控 業每股獲利(EPS)龍頭；截至2021年9月底， 富邦金控總資產更突破10兆元大關，為台灣第二大金融控股公司， 2021年並連續四年入選《財星(Fortune)》雜誌全球5 00大企業。

此外，蔡明興致力推動企業永續經營，邁向社會共好， 展現企業領導人的「當責」高度。對環境當責， 富邦金控聚焦低碳策略，提出「Run for Green奔向綠色」倡議，積極投入綠色金融、 支持產業低碳轉型；對社會當責，2021年疫情富邦金控捐贈逾2 億元協助台灣抗疫， 另一方面提供員工國內金控最佳的生育補助福利。 在蔡明興領導之下，富邦金控已連續五年入選國際永續最高殿堂DJ SI道瓊世界指數成分股，與國際標竿企業並駕齊驅；並連2年榮獲 CDP氣候變遷評比最高榮譽A List肯定，奠定領跑國內氣候金融地位， 發揮企業的正向影響力。

富邦金控及蔡明興亦長期關注生技醫療， 於生醫產業進行策略性投資以支持生技產業的育成與培植， 近二十年來，富邦金控旗下包含富邦人壽、 富邦產險及富邦金控創投已投入超過139億元。為扶植新創，20 14年蔡明興以個人名義與鑽石生技投資公司捐贈共新台幣1.5億 元，成立永續經營之「臺大鑽石種子基金」，期盼鼓勵創新研發， 打造良好創業環境；蔡明興亦是台灣生技醫藥發展基金會（TBF） 的捐資者；今年起更擔任國家生技醫療產業策進會(生策會)的顧問 。

2018年富邦金控與紐約大學史登商學院(Stern School of Business)合作成立富邦科技商業創新中心， 期望在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐，促進產學合作， 孕育全球人才。秉持著與社會共好的精神， 蔡明興除了鼓勵創新創業，亦長期支持文化藝術發展、 關注社會公益，熱心公共事務， 擔任紐約愛樂交響樂團國際顧問委員會委員、卡內基音樂廳理事、 紐約大學President's Global Council成員及紐約大學史登商學院Executive Board成員等職位。

蔡明興於2011年獲頒 CNBC「亞洲最佳企業領袖」（Asia Business Leaders Awards，ABLA）第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」( Asia Innovator Award)，2016年獲《哈佛商業評論》評選為2016「 台灣CEO 50強」，2017至2019年並已連續三年獲頒《 亞洲公司治理》亞洲企業領袖成就獎，2021年四度獲頒《 亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》「亞洲企業領袖成就獎」。

照片來源：富邦金控提供