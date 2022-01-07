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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.27% 上市股票總市值達56.24兆元

By 台灣英文新聞
2022/01/07 17:32
臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.27% 上市股票總市值達56.24兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年1月7日發行量加權股價指數收盤為18,169.76點，較上週(2022年12月30日)的18,218.84點下跌49.08點，跌幅約為0.27%，台灣50指數收盤為14,384.41點，較上週的14,265.96點上漲118.45點，漲幅約為0.83%，寶島股價指數收盤為20,731.95點，較上週的20,873.36點下跌141.41點，跌幅約為0.68%。產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲1.48%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌4.89%為最大，未含金融類指數下跌64.56點，跌幅約為0.41%，未含電子類指數下跌92.10點，跌幅約為0.46%，未含金融電子類指數下跌169.80點，跌幅約為0.99%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆6,416.31億元，全體上市股票成交金額為1兆5,721.61億元，股票成交量週轉率為2.91%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,555.13億元，占全體上市股票交易金額35.33%

第二名，電子零組件類1,879.48億元，占全體上市股票交易金額11.95%

第三名，航運類1,855.02億元，占全體上市股票交易金額11.80%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類10.47%

第二名，航運類8.58%

第三名，化學工業類8.00%

累計今年年初開盤迄今共5個交易日，集中市場總成交金額為1兆6,416.31億元，市場日平均成交金額為3,283.26億元，股票成交量週轉率為2.91%，股票日平均成交量週轉率為0.58%。

2022年1月7日全體上市公司市場總值為新台幣56兆2,371.56億元，較上週(2021年12月30日)市值56兆2,820.19億元減少448.63億元，減幅約為0.08﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2022-01-07 17:47 GMT+08:00

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