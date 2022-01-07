台灣桃機群聚感染源疑為她！清潔員案17307的N抗體陽性且最早發病

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園機場群聚案累計11人確診，包括7名桃機清潔員、1名機場保全，以及第二輪的傳播（金嗓歌友會成員和其家人）。指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，這起群聚中只有清潔員案17307的N抗體為陽性，加上其發病日最早、最初Ct值最高，研判可能是最早的確診者。

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台灣桃園機場1染疫清潔員住新北市 案17307足跡遍布桃園市區、八德、鶯歌

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情自3日晚間爆發以來，已擴散到社區，昨（6）日深夜再新增1名桃機女保全、2名金嗓歌友會會員和1名會員家人確診，扣除病毒基因定序不同的防疫計程車司機，全案累計11人確診。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據最新檢驗結果，發現染疫清潔員中僅有案17307的N抗體呈現陽性，且發病日最早、最初Ct值也最高，研判這名個案應該是桃機群聚最早確診者。

陳時中說，確診的清潔人員當中，案17230、17238、17239、17266、17309、均搭乘中壢線通勤巴士，而案17307、17308搭乘八德線；進一步調查發現，案17238和17307清潔範圍重疊，都曾負責清潔行李轉盤旁洗手間，可能會與入境旅客有所接觸，雖然工作時間沒有重疊，但仍懷疑是在洗手間被傳染，未來有待基因定序結果出爐後會更清楚。