台灣國家電影及視聽文化中心正式啟用！虛擬整合完成四大任務　記憶迴廊常態展覽精彩開幕

左起文化部長李永得、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、新北市長侯友宜、國家影視聽中心董事長藍祖蔚共同進行啟動典禮（國家影視聽中心提供） 左起文化部長李永得、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、新北市長侯友宜、國家影視聽中心董事長藍祖蔚共同進行啟動典禮（國家影視聽中心提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 位於新莊的「國家電影及視聽文化中心」（下簡稱國家影視聽中心）於今（7）日正式啟用，結合實體圖書館及虛擬的影視聽資料庫，開幕典禮上總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、新北市長侯友宜等皆出席。

國家影視聽中心主要任務為「保存、修復、研究、推廣」，總統蔡英文表示，新場館開館後，國家影視聽中心從硬體設計、場館的使用及規劃展出，都有大幅度的升級。不論是在疫情之下，還是疫情過後，人們對電影的需求是不會改變的。

蘇院長強調，國家影視聽中心二期計畫，「中央一定全力支持」，相信完整的國家影視聽中心不只會在台灣被看見，甚至讓全世界看見國家影視聽中心實際成就多少人、多少的心願，讓影視聽的人員，「終於有自己的家，終於國寶文物可以妥善保存，終於可以發揚光大，繼續傳承眾人的記憶及希望」。

國家影視聽中心二樓的「記憶迴廊」將常態性展出電影、電視、廣播的文化歷史與館藏文物，為台灣電影及視聽發展再現的文化櫥窗。透過多位的藝術家以不同手法，讓參展觀眾體現影視聽文化的互動體驗，特別規劃的膠卷修復與保存復專區，帶領民眾認識保存與修復工程的繁複工序，現場嗅聞體驗的設計，更讓民眾可以直接感知膠卷的生老病死，從而理解艱鉅的修復工程有其必要。

三樓的「時間圖書館」，這是擁有影視聽專業設備的圖書館，館藏圖書約3萬3,000餘冊，提供中心會員圖書、期刊閱覽與視聽服務使用。「藏品檢索系統」也以全新的查詢檢索介面也正式啟用上線，該系統透過資訊組織技術，已校對整理完成之目錄資訊約一萬筆，整合歷年數位化及數位修復成果，資料包含膠片、電影海報、數位修復片、電影器材及新聞片等珍貴資料，供大眾查詢探索台灣影視聽文化，今（7）日起開始，相關使用規則可上官方網站查詢。

國家影視聽中心表示，此次開館啟用是國家影視聽中心第一階段的重要里程碑，希望未來能夠透過更多與民眾的接觸，來喚醒台灣人民珍貴的影視聽記憶，讓國家的影視聽文化價值發揮到最大值，並期許成為國際影視聽典藏機構的標竿。