【美國CES消費電子展】台灣科技部TTA新創首次奪6大獎•居全球亞軍 宏達電推VIVE Focus 3手腕追蹤配件

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（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）科技部表示，台灣科技新創基地（TTA）今年第四度參與美國消費性電子展（CES），首次奪得6項領域的新創大獎，7家新創獲殊榮，展現台灣科技實力。

另一方面, 宏達電持續發揚「元宇宙」商機，在今年CES中展出5G專網和邊緣運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3手腕追蹤器(如上圖) 與VIVE Flow醫療健康類新內容等；2022年Viveport上預計將會有更多符合OpenXR的內容上線。

科技部TTA第4次領軍科技新創征戰CES (圖/科技部官網)

科技部今天(7日) 發布新聞稿指出，科技部率100家經美國消費科技協會（Consumer Technology Association， CTA）及矽谷創投嚴選通過的科技新創公司，征戰美國消費性電子展CES（Consumer Electronics Show）。

科技部這次在CES新創區Eureka Park以Taiwan Tech Arena（TTA）為品牌，帶領台灣科技新創進軍全球市場。

科技部產學及園區業務司司長許增如在TTA館開幕致詞表示，今年是TTA第四次領軍征戰CES，今年共7家TTA新創得到新創大獎CES Innovation Awards，顯示台灣科技新創實力受國際肯定，也凸顯TTA扶植新創團隊的成果及決心。

CES亞洲區總裁凱利（John Kelly）在開幕現場也表示，今年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，CTA首次嘗試運用多元的防疫新科技，以提供全球產業優質商務交流平台，同時邀請全球新創生態圈國家，包含台灣、英國、法國、荷蘭、以色列等參與；不僅跟過往有相同參展規模，更因疫情看到許多新創的創新應用科技。

科技部表示，TTA在展區中展現100家新創成果，有27家新創成果聚焦智慧醫療、25家為AI與資安領域、25家包含半導體、太空與通訊應用，23家專攻數位科技等四大類產業，參展規模僅次於法國，是第二大參展國家。

科技部指出，CES總共有27類領域，台灣新創今年首次獲得其中6項領域的新創大獎，跟Eureka Park區的參展國家相比是排名第二，獲得各國高度矚目。6項領域分別為智慧城市、穿戴技術、健康、智慧能源、健身運動與電腦周邊配件。

科技部表示，今年除了嚴選100家具國際競爭力的科技新創參與實體與線上的CES外，也建立TTA-META平台，強化全方位的數位科技行銷力。希望透過連結矽谷產業，創造台灣新創接軌世界的機會。

此外根據中央社, 宏達電今天(7日) 宣布，HTC與Lumen Technologies合作在CES（美國消費性電子展）展出一款移動式5G行動專網設備，使用者戴上VIVE Focus 3一體機(如下圖)，即可透過邊緣遠端運算技術及5G專網體驗無線VR內容，提供企業便捷、更節省成本的5G專網應用，此解決方案適用於展覽、演示、教育、虛擬協作等用途。

圖/宏達電HTC官網

宏達電表示，以往體驗高擬真VR內容必須有線連接高性能PC，透過本機電腦運算及圖像渲染後，將內容加載傳送至VR頭戴式顯示器上，現在使用者能配戴VR一體機，搭配5G專網及雲端串流技術，無須再與PC或伺服器進行有線連接，大幅擴展VR應用情境。

HTC同時推出VIVE Focus 3全新追蹤配件「VIVE手腕追蹤器」，是首款適用於一體機的Inside-out追蹤器，可像手錶一樣戴於手臂上，精準追蹤從指尖到手肘的動作，其設計輕巧並容易設定安裝，僅需開啟並無線連接至VIVE Focus 3即可使用。

除了VIVE手腕追蹤器外，HTC VIVE同步發表VIVE Focus 3全新充電配件，多槽電池充電座，讓街機等location-based娛樂，能快速更換電池，不再打斷遊戲和訓練過程。

而HTC VIVE正在與延展實境和治療應用領域的業者XRHealth合作，透過新的虛擬治療室提供更多的虛擬照護服務，治療室中將提供各種治療，包括物理治療、職能治療和疼痛管理。

宏達電說明，自2021年10月推出以來，VIVE Flow擁有數十種身心靈相關的內容以及體驗，例如幫助舒緩情緒的Healium、與美國最大的銀髮族虛擬實境解決方案開發商MyndVR合作，透過最新的回憶療法程式MyndVR Originals，能夠有效的減少疏離感並改善年長者的情緒，預計2022年初能在VIVE Flow上使用。

此外，宏達電強調，HTC VR內容訂閱服務平台Viveport可讓開發者以在不同設備上發布他們的內容；Viveport支援OpenXR，且OpenXR有望在2022年成為產業標準。

2022年Viveport上預計將會有更多符合OpenXR的內容上線，多合一版本預計將於2022年中推出。

Viveport是全球唯一的訂閱式VR內容服務平台，將繼續支持全球的開發者提供80／20（開發者獲得80%，Viveport 獲得20%）的收入分成模式。

OpenXR是由科納斯組織（Khronos Group）管理的一個工作群組，旨在設計一個面向虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的標準。

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