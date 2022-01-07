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疫情期間出生嬰兒運動、社交得分較低 專家：和母親壓力有關

研究人員推測，孕期適逢「封城」狀態，需承受失業、居所不定等壓力，影響懷孕期間情緒與孩提生活等，可能都是原因。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/01/07 15:25
研究指出疫情期間出生嬰兒，發展略遜以往小孩。（圖/Unsplash）

研究指出疫情期間出生嬰兒，發展略遜以往小孩。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）疫情期間出生嬰兒經美國研究證實運動、社交方面得分略低於以往小孩，不過在溝通技巧上卻略高，專家認為不論母親是否曾患新冠肺炎，孕期適逢疫情所承受的壓力是其中一項因素。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News），「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics） 的研究指出，觀察2020年3月至2020年12月在紐約市出生的255名嬰兒，發現這些嬰兒6個月大時的社交、溝通和運動能力，和較早前出生的嬰兒相比有所不同。

研究指出，疫情期間出生的嬰兒在社交能力、以及在精細動作和粗動作方面的得分較低，但溝通技能得分略高一些。雖然分數有差，但不是很明顯的發展遲緩問題，且也不表示這些嬰兒的長期發展將是如此。

美國布朗大學（Brown University）兒科研究副教授迪歐尼（Sean Deoni）特別針對這份報告提出意見，他表示，原先預期因疫情期間人們皆配戴口罩，加上封城使得社交頻率降低，嬰兒的語言、溝通能力可能受影響，然而結果顯示則恰好相反。

研究人員推測，孕婦因疫情所承受的壓力，可以解釋嬰兒運動和社交技能下降的原因，像是孕期適逢「封城」狀態，需承受失業、居所不定等壓力，影響懷孕期間情緒與孩提生活等，可能都是原因。

但主要研究調查人員、哥倫比亞大學（Columbia University）小兒科暨精神病學副教授杜米特魯（Dani Dumitriu）醫師表示，背後可能有很多因素。
疫情
紐約
懷孕
新生兒

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