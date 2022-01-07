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【另類台灣第一】妻子欠繳ETC通行費　法務部行政執行署拍賣老公房屋清償

▲行政執行署彰化分署提醒民眾，不要將他人使用的車輛登記在自己名下，以免損失慘重。▲曾男接到分署通知才得知妻子開車都沒繳錢，乾脆把車子敲爛不讓妻子使用。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/07 15:24
法拍過程示意圖 (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3N0i8th4Gdc" target="_blank">木曜4超玩</a>YouTube頻道) 

法拍過程示意圖 (木曜4超玩YouTube頻道) 

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）曾男將名下汽車給妻子余女使用，但余女欠2262筆ETC通行費、牌照稅等共新台幣64萬多元，ETC欠繳案件數全國最多，曾男不願繳清，行政執行署彰化分署法拍曾男房屋後清償。

法務部行政執行署彰化分署今天(7日) 發布新聞稿指出，62歲曾男家住台中市，民國105年將名下1輛汽車給妻子余女使用，但余女卻不願繳納任何汽車稅費，曾男名下汽車從民國105年8月到108年5月，總計積欠2262筆ETC國道通行費，欠繳案件數居全國之首，另加上積欠牌照稅、通行費等稅費，共計64萬多元。

中央社引述彰化分署主任行政執行官胡天賜今天受訪時說，曾男未繳稅費案件自105年8月起移送到彰化分署執行，欠費卷宗堆疊起來超過半個人高，而曾男家住台中，車籍地址卻登記在南投，因此沒收到繳費通知單，曾男接到分署通知才得知妻子開車都沒繳錢，乾脆把車子敲爛不讓妻子使用。

彰化分署指出，曾男接到通知後仍不願繳納積欠稅費；107年4月，分署人員先查封曾男名下1棟位在南投縣水里鄉約80坪大的透天厝，透天厝從109年6月到110年7月間進行2次拍賣都流標，直到今年1月4日進行第3次拍賣時，才以122萬8800元拍出。

彰化分署表示，分署人員1月5日和曾男碰面，告知房子被拍定將被點交，曾男聽完說明後，只能同意房子點交給拍定人；彰化分署提醒民眾，不要將他人使用的車輛登記在自己名下，以免損失慘重。

同場加映

話說行政執行署的工作似乎並不輕鬆, 一位網友Parker Liu最近就在木曜4超玩YouTube影片底下留言說:

以前在行政執行署當替代役 真的超累

1. 曾經一天種400株 民眾捐的花

2. 每天折300封信以上

3. 清潔公司的垃圾車被查封 要拿刷子刷垃圾車內部

4. 搬冰箱 搬電視 搬衣櫃

5. 有一個大叔把要被查封的車子鑰匙丟到下水道，所以我們只能用推的把車子推回分署（長官說只有300公尺推一下），那時候七月大太陽，我們只有五個人

6. 分屬裡面很多老鼠，所以我們要幫忙捕鼠，抓到老鼠之後都要用手把他們淹死

7. 把分署裡面民眾接待處的牆漆成白色的，後來民眾覺得太「不親民」，所以又漆成奶油白，然後又有民眾說看起來髒髒的，所以有漆回白色

8. 法拍會遇到一群流氓衝進分署

9. 晚上有人在門外丟雞蛋，大罵司法不公

10. 陪沒錢繳錢的民眾聊天

總之我想說，這個行業真的不好幹。大家請乖乖繳錢。

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