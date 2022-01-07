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美日2+2會談聚焦中國、北韓挑戰 聯合聲明：必要時做出回應

美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀、日本外務大臣林芳正以及日本防衛大臣岸信夫出席該會議，四位部長於致詞後進行閉門會議。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/07 14:54
美日2+2會談於美東時間6日下午以視訊方式舉行。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Aust...

美日2+2會談於美東時間6日下午以視訊方式舉行。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Aust...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美日2+2會談於美東時間6日下午登場，雙方防長及外長於視訊會議中聚焦印太地區和平穩定，以及應對中國、北韓等挑戰。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在公開致詞中指出，美日聯盟在實現自由開放印太地區上扮演更加重要的角色，兩國關係正處於最為強健之時，對因應當今挑戰相當關鍵。

布林肯譴責中國在台海、東海以及南海的挑釁作為，以及與對烏克蘭進行軍事威脅的莫斯科深化合作，也特別點名北韓非法核武與飛彈試射對外界造成威脅。

布林肯表示，種種侵略性作為已威脅到以規則為基礎的國際秩序，作為因應，美日聯盟不只該強化現有工具，「也該發展新工具」。

因確診新冠肺炎在家隔離的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也參與本次會議。他表達對北韓核武以及中國侵略性作為的關切。面對區域情勢升高，他指出美日兩國正強化雙邊聯盟與軍事準備，增強「整合性威嚇」（integrated deterrence）。

日本外務大臣林芳正則表示，2022年是極為重要的一年，將積極制定各種戰略工具。美日不只應確保兩國自身安全，也應維繫以規則為基礎的自由開放國際秩序，確保區域和平、穩定與繁榮。林芳正呼籲雙方團結合作，展現領導力，持續有效因應當前與未來的各式挑戰。

會後美國國務院發布的聯合聲明指出，雙方關切中國中國持續破壞以規則為基礎的國際秩序，在區域以及世界所帶來的政治、經濟、軍事以及科技挑戰，並指出「雙方決心合作嚇阻區域破壞穩定行徑，並在必要時做出回應。」

聲明亦點名中國在南海、東海、新疆、香港以及台海問題的作為，並強調台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

關於東海爭議，美日部長對北京在該區域之行徑表達關切，此類作為進一步破壞區域和平與穩定。美方重申會堅定與日本站在一起，反對任何單方面試圖改變現狀、破壞日本對釣魚台管理（administration）的作為，並再次強調釣魚台適用於美日安保條約第五條規定。

所謂第五條規定為共同防衛，即各締約國宣誓在日本國施政的領域下，如果任何一方受到武力攻擊，威脅到本國的和平與安全，依照本國憲法的規定和手續，採取行動對付共同的危險。上述的武力攻擊和結果所採取的全部措施必須按照聯合國憲章第51條的規定立即報告聯合國安理會。這些措施在聯合國安理會採取了某些國際和平與安全的措施之時必須停止。

聲明重申美日雙方強烈反對中國在南海的非法海權主張、軍事化作為與脅迫行徑，並援引2016年7月「菲律賓對中國」南海仲裁案指出，仲裁結果為最終裁決，對雙方具法律約束力。

聲明也強調，雙方對新疆與香港人權議題的嚴重關切。兩國承諾會與所有致力尊重自由、民主、人權、法治、國際法、多邊主義與自由公平經濟秩序的各方合作。

此外，雙方也重申對朝鮮半島去核化的承諾，敦促北韓遵守聯合國安理會的決議，以及與「四方」成員國共同促進自由、開放、基於規則的秩序。

最後聲明強調，雙方對美日聯盟有共同決心，將致力密切合作維護印太區域的和平與穩定。
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