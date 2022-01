KKBOX風雲榜！告五人、動力火車首次獲選「年度風雲歌手」　頒獎典禮嗨翻台北流行音樂中心

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)亞洲知名音樂品牌KKBOX 年度盛會「2022 KKBOX 風雲榜」首波正式公開「年度風雲歌手」及「2022 潮流新聲」演出陣容,同步揭曉第 2 屆 KKBOX Podcast 風雲榜「年度風雲 Podcast」。

第 17 屆 KKBOX 音樂風雲榜公開年度風雲歌手,五月天、韋禮安、鄧紫棋等皆上榜,其中告五人、動力火車更是首次獲得此殊榮,2 月 26 日頒獎典禮當晚,八三夭、韋禮安、艾薇、告五人、邱鋒澤和動力火車共6組人氣歌手將以精彩表演嗨翻北流,將輪番上台帶來精彩演出。

出道即將邁入 15 年的搖滾樂團八三夭,本屆再度蟬聯風雲歌手寶座。曾以〈想見你想見你想見你〉獲得 KKBOX 年度累積榜冠軍的八三夭,近期推出睽違五年的全新創作專輯《顛倒世界》,更於發行當天創下專輯內所有單曲搶占 KKBOX 綜合新歌即時榜 12 個席次的霸榜紀錄。

甫出道發行個人專輯《I》就獲得風雲歌手的艾薇,在本屆出席名單一票男歌手中脫穎而出,勢必將成演出當晚「萬綠叢中一點紅」的「嬌點」。艾薇以歌壇新人之姿成為風雲歌手,對自己與眾多歌壇前輩一起獲獎深感榮幸,也期許未來音樂之路能向喜愛的歌手艾薇兒(Avril Lavigne)看齊。

艾薇特別跟歌迷推薦自己的歌曲〈#教練說的〉:「歌詞裡面有很多啟發人心與正能量的句子 ,當你對自己沒有信心,需要正能量、需要給自己充電時,真的很推薦給大家聽這首歌。」

首次拿下年度風雲歌手的告五人近來推出與《華燈初上》合作的片尾曲〈好不容易〉,在 KKBOX 新歌排行榜上持續霸榜,同為本屆年度風雲歌手的師兄五月天是自己從小到大的偶像,也是心目中的最佳風雲歌手:「很喜歡五月天,他們的歌給我們很多動力,因為做樂團是一件很熱血的事情。」告五人也特別推薦自己的歌曲〈運氣來得若有似無〉跟大家共勉:「運氣不分好壞只在於內心怎麼看待,也許這樣看待周圍的世界會多那麼點美好。」

今年出道滿 25 年的動力火車,在本屆 KKBOX 音樂風雲榜中首次榮獲風雲歌手,可說是別具意義的禮物,即將在今年三月攻蛋。

KKBOX 音樂風雲榜「2022 潮流新聲」名單已正式公開,包括 Everydaze、hue、LÜCY、Shye、wannasleep、Yufu、珂拉琪 Collage、看日早晚、雷擎、鶴 The Crane 共十組入選(按英、中文筆劃排序)。其中,LÜCY、雷擎、鶴 The Crane 更特別擔任 2022 潮流新聲揭獎嘉賓,共同揭曉年度引領音樂趨勢潮流的新聲指標;同時現場也驚喜宣布,LÜCY、雷擎、鶴 The Crane 將登上風雲榜舞台演出。

第 2 屆 KKBOX Podcast 風雲榜現正式揭曉年度風雲 Podcast,前十名依序為 Gooaye 股癌(謝孟恭)、呱吉(呱吉)、雞來速(盜哥/雞姐/喜多)、好味小姐開束縛我還你原形(好味小姐)、媽爹講故事(MOM&DAD)、從前從前(童話阿姨)、唐陽雞酒屋(唐綺陽)、台灣通勤第一品牌(台灣通勤第一品牌)、百靈果NEWS(百靈果NEWS)、吳淡如人生實用商學院(吳淡如)。年度百大 Podcast 即日起公開上線,完整名單可參官網。頒獎典禮將在 2 月 26 日下午 3 點 30 分於角落文創舉行,當天也將一併頒發由創作者投票選出的「最佳節目」、「最佳主持人」、「最佳新進節目」三大獎項。

本屆音樂風雲榜頒獎典禮即將於臺北流行音樂中心登場,索票活動將於 1 月 6 日下午 2 點起正式開跑。KKBOX 會員即日起可至 KKBOX APP 完成聆聽成就內「第 17 屆 KKBOX 音樂風雲榜」活動徽章指定任務,解鎖後即可獲得索票資格;另有登記制「音樂風雲榜鐵粉票」回饋,可任憑 3 個本屆風雲歌手粉絲徽章,於指定期限內完成登記,先搶先贏。詳細索票活動說明及相關問題,請至 KKBOX 音樂風雲榜官網與 FAQ 網頁查詢。

圖/KKBOX