全民皆可打！1/7起台灣追加劑間隔縮短至12週　陳時中：2劑AZ者　建議第3劑施打莫德納、BNT或高端

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)開會決議後，即起18歲以上民眾的COVID-19疫苗追加劑間隔時間縮短為至少12週，且建議兩劑AZ者，追加劑應接種其他廠牌，如莫德納、BNT或高端。

延伸閱讀：「台灣疫苗防治一網通」12/29上線 接種地點、施打廠牌一次看

陳時中說明，昨(6)日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。

至於追加劑接種廠牌建議，陳時中說明，基礎劑接種高端、莫德納和BNT者，追加劑可以選擇接種莫德納(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗，可依照個人偏好或參考專家、醫師建議後擇一款來施打。

唯一例外的是，原本施打兩劑AZ者，專家建議追加劑應施打mRNA或蛋白質次單元疫苗，例如莫德納(半劑量)、BNT或高端，以提升自我保護力。

指揮中心指出，目前國內疫苗庫存充足，將請地方政府衛生局儘速擴充接種量能，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。