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【1/7台灣本土+4　境外+58】桃園機場群聚改判11例　與防疫計程車司機基因定序不同

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/07 14:29
台灣1/7新增62例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案(案17368-17371)及58例境外移入。(取自中央流行疫情指揮中心記...

台灣1/7新增62例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案(案17368-17371)及58例境外移入。(取自中央流行疫情指揮中心記...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增62例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案(案17368-17371)及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，本土個案(案17368-17371)分別為本國籍1例男性、3例女性，年齡介於20至50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。

【1/7台灣本土+4　境外+58】桃園機場群聚改判11例　與防疫計程車司機基因定序不同

指揮中心表示，今日新增58例境外移入個案，為29例男性、29例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(35例)、法國(4例)、英國(3例)、瑞士、越南及印度(各2例)、奧地利、智利、德國、加拿大、愛爾蘭、孟加拉、奈及利亞、墨西哥、西班牙及哥斯大黎加(各1例)入境，入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月6日。

【1/7台灣本土+4　境外+58】桃園機場群聚改判11例　與防疫計程車司機基因定序不同

指揮中心統計，截至目前國內累計17,258例確診，分別為2,588例境外移入，14,616例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案17271，案17272與舊案重複，改列空號)，累計113例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
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