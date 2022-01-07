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驚！2021年全世界拍賣最高價畢卡索金髮繆思奪冠　佳士得迎接5年來最高成交總額

草間彌生《南瓜》成為在世女性藝術家最高價拍品，以818萬美元售出

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/07 12:17
圖片© 2021 圖片由佳士得提供

圖片© 2021 圖片由佳士得提供

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）國際知名拍賣行佳士得近日揭曉去(2021)年交易成績，不畏疫情業績強勁回彈，創下過去五年來最高成交總額，超出新冠疫情前水平，與2020年相比增長54%。

佳士得表示，2021年拍賣市場兩大最高成交價拍品均由佳士得售出，畢卡索《坐在窗邊的女子》以1億340萬美元的高價拍出，也是2021年全球拍賣中唯一一幅成交價逾1億美元的鉅作；巴斯奇亞《既然如此》則以美元9,310萬的高價矚目成交。

佳士得紐約於5月在20世紀藝術晚間拍賣中，呈獻巴布羅·畢卡索（Pablo Picasso）的《坐在窗邊的女子》，創作於1932年10月30日，是畢卡索為其金髮繆斯瑪麗·特雷斯（Marie-Thérèse）所創作的多幅經典肖像畫之一，估價範圍約為5,500萬美元，約新台幣15.6億元，。

佳士得首間拍賣NFT加密藝術品的大型拍賣行，並以亮眼成績站穩加密藝術拍賣市場地位，Beeple的《每一天》以美元6,900萬的高價在 2021年3月成交；共售出逾100件NFT加密藝術品，成交總額近美元1億5,000萬；其中，75%買家為首次參與佳士得拍賣，平均年齡42歲。

佳士得說明，35%買家為首次參與佳士得拍賣，過半為網上拍賣買家；32%新買家為千禧新世代，其中雅逸精品類別吸引最多新買家參與拍賣。

佳士得公布其他亮眼佳績包含，博物館於拍賣中投得的最高成交價拍品 – 卡耶博特《窗邊的年輕男子》以5,300萬美元成交、慈善拍賣最高成交價拍品 – Banksy《革新者》英鎊1,676萬；在世女性藝術家最高成交價拍品 – 草間彌生《南瓜》818萬美元。

至於全球客戶分佈，美洲佔35%，歐洲、中東及非洲佔34%，亞洲佔31%，與往年相似；2021年上半年，亞洲買家購買總額佔據全球成交總額的39%，全年下來亞洲買家購買總額則佔31%，香港拍賣成交總額高達美元10.3億，秋季拍賣更創下破紀錄成交佳績。

註：1月7日匯率為1美元約等於27.68新台幣、1英鎊約等於37.49台幣。

驚！2021年全世界拍賣最高價畢卡索金髮繆思奪冠　佳士得迎接5年來最高成交總額
畢卡索《坐在窗邊的女子》（© 2021 圖片由佳士得提供）
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