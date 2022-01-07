復古歌廳秀！台灣《南村有歌》音樂會重現邵氏經典台語老歌　「鐵肺」卓義峯、星光幫舞思愛致敬80年代

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）《南村有歌》系列音樂會致敬台灣80年代青春名曲，「鐵肺男聲」卓義峯及「超級星光大道」舞思愛等將帶來演出，歌單囊括羅大佑、張雨生、瓊瑤、及致敬經典電影《七匹狼》、《搭錯車》、《異域》等，將於1月11日起每週二台北信義四四南村「PLAYground 南村劇場．青鳥．有.設計」登場。

由聯合數位文創、金色晨曦主辦，率先登場的系列一【復刻青春－我的80年代】重返80年代台灣最不羈奔放的青春歲月，回顧70年代亞洲電影市場，決不可錯過邵氏夢工廠；系列二【光影邵氏．台北之夜】幾乎將邵氏港片的電影膠捲層層拉開，自《梁山伯與祝英台》到《不了情》，系列歌單帶你夢迴最港味的電影光廊；壓軸的系列三【舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代】重返台灣歌廳年代，從片單揭開台灣歲月風華，如早期名曲《雨夜花》、《舊情綿綿》，乃至在地市井文化與開創新台語歌運動的《向前走》、《追追追》等膾炙人口的歌曲。

【復刻青春－我的 80 年代】帶領聽眾回到1980年代的台北，受搖滾樂滋養的一代長成為社會菁英，雖未老成但絕對青春無敵，將於1月11日、1月18日、1月25日、2月8日、2月15日、2月22日登場；【光影邵氏．台北之夜】唱出收錄於邵氏電影裡的歌曲，深深影響台灣流行音樂，將於3月8日、3月15日、3月22日、3月29日舉行；【舊情綿綿：台語歌曲的跳舞時代】回顧不同時期的台語經典歌曲，將於5月10日、5月17日、5月24日、5月31日進行，每場次皆為晚間7點30分。

本次邀請多位實力派歌手詮釋，包含「鐵肺男聲」卓義峯、「音樂劇天后」林姿吟、「超級星光大道」舞思愛、「普契尼節慶歌劇院男高音」孔孝誠、「歐洲歌唱大賽」吳子龍、「中國好聲音」陳章健、「爵士低音女王」施映安、「政大金旋獎冠軍」王奕凡等人參與演出，為期近半年，固定每周二演出，購票請上udn售票網或節目官網查詢，客服專線請洽(02)7721-6958 #2。