【科技界年度盛事】美國CES展登場•台灣工研院實體、虛擬同步參展　秀13項創新技術

圖為美國拉斯維加斯消費電子展CES, 所展示的一款概念車 (美聯社) 圖為美國拉斯維加斯消費電子展CES, 所展示的一款概念車 (美聯社)

更新時間: 2022-01-06 21:52

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）美國消費電子展（CES）當地時間5日在拉斯維加斯登場，工研院以主題館形式實體、虛擬同步參展，展出涵蓋AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療4大熱門重點領域的13項創新技術。

美國消費電子展（CES）主辦單位日前宣布，有鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數飆升，拉斯維加斯的實體展將提前一天結束。

CES向來是科技業年度盛事，全球廠商和業界翹楚雲集，展示新趨勢與裝置，指引未來科技發展走向，過去曾吸引逾18萬人前往拉斯維加斯共襄盛舉。

但在Omicron變異株推波助瀾下，美國確診人數創新高，亞馬遜（Amazon）、BMW和微軟（Microsoft）等許多知名大廠已宣布退出CES，或減少參與規模。

主辦CES的美國消費科技協會（CTA）表示，除了更嚴格的防疫規範外，將活動從4天縮短至3天，是額外的安全措施。

CES於元月5日至7日的展期當中，所有人在進入會場前必須出示COVID-19疫苗接種證明與陰性篩檢結果。

根據中央社, CTA表示將有2200家廠商參展，僅為原先預期的一半，也將舉辦線上直播活動。

台灣工研院表示，這次首推跨時區服務不間斷，工研院以嶄新風格打造360度線上虛擬展示館展覽13項技術，其中11項同步在美國實體展出，展現工研院在AI人工智慧、資通訊、機器人及健康醫療等領域的研發成果及應用。

工研院「互動時光機」帶領使用者進入虛擬世界，並與虛擬世界的人物進行即時互動，經由3D／2D影像感測器偵測人臉特徵及肢體動作，以AI人工智慧的方法促使3D虛擬人物變形，讓使用者在虛擬世界中體驗過往美好的時光。(圖/工研院)

在AI人工智慧與資通訊部分，工研院展出互動時光、PoseFit肌能檢測鏡及神經網路視訊辨識作業系統等技術產品。其中，互動時光機(上圖) 是運用AI人工智慧創造出個人元宇宙，讓使用者在虛擬世界中與3D虛擬人物互動，體驗過往美好的時光。

PoseFit肌能檢測鏡則是應用AI人工智慧技術進行身體功能性檢測，讓使用者無須穿戴配件便能進行辨識與數據分析，提供個人化的運動處方。

神經網路視訊辨識作業系統則有助提升業者具備大幅加速AI影像辨識能力，透過獨特的AI加速演算技術，可提供各類前端設備獨立運行AI應用，提升各類服務自動化程度與降低成本。

在機器人部分，工研院展出的RGB-D AI機器人(上圖, 工研院)，是一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置的協作型機器人，可為全球製造業自動化提供創新技術，日前更獲得2022 CES創新獎。

在健康醫療部分，工研院展出的智慧熱影像安護系統是利用AI人工智慧及熱影像偵測技術，打造個人健康監測秘書，零接觸地持續監測生理訊號，及協助偏鄉診間和家庭的遠距醫療需求。

工研院展出的全身步態分析系統則是結合壓力感測地墊與影像辨識，快速量測步態與姿態資訊，追蹤走路步態及身體姿勢變化，可應用於年長者及帕金森症患者的健康照護，提供醫護人員最佳分析及建議。