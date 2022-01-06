華航年終獎金將發6個月•長榮航拍板發1.5個月　春節前出貨高峰•台灣航空雙雄貨運喊漲

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）華航勞資今天（６日）完成協商年終、調薪案，華航今年將發出6個月年終獎金，兼職人員同享福利；此外，員工將比照軍公教調薪4%。

長榮航日前拍板發放1.5個月年終獎金，今天華航年終獎金出爐，將發放6個月，且員工將比照軍公教調薪4%。

航空市場仍受疫情干擾，但華航逆勢寫下不俗成績，累計去年前11月營收達新台幣1219.36億元，年增15.99%。

根據中央社, 在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，華航經營策略以「貨運為主、客運為輔」，旗下共有21架貨機，全力衝刺貨運商機，且優先布局美洲航線，大幅推升營收，去年前11月貨運營收已突破千億元大關。

華航表示，今年仍充滿挑戰，華航持續以防疫為首要目標，在後疫情時代衝刺貨運、布局客運，盼全員共同努力，邁向永續經營。

另一方面, 目前是農曆春節前出貨高峰，航空雙雄已通知貨攬業者，將調漲台灣到亞洲區貨運運價，幅度達1成至2成。

華航通知貨攬業者，自11日起台灣出口至日本航點運價，調漲約10%至20%。長榮航自12日起調漲台灣出口至東北亞、東南亞各航點運價，漲幅約15%至20%。

業者指出，時序進入農曆春節前出貨旺季，空運需求居高不下，海轉空需求不減，加上香港政府拍板自8日起禁止歐美、菲律賓等8國客運航班抵港，導致客機載貨量能減少，推升運價。

另外，受惠航空貨運價格攀高，中菲行去年12月營收，達新台幣46.24億元，年增115.3%。去年全年營收388.54億元，較去年同期成長71.9%，創下新高表現。

中菲行表示，空運業務12月挹注約28.54億元，占集團營收逾6成，仍居營運主力，較去年同期成長133%；空運全年挹注212.28億元，年增47.5%，海運共162.47億元，年增137.4%。